Bia Haddad vence em simples, mas Brasil perde da Espanha em estreia na United Cup

O Brasil estreou com derrota na United Cup, nesta sexta-feira. Beatriz Haddad Maia venceu seu jogo de simples, mas Thiago Wild caiu na primeira partida do confronto com a Espanha e, nas duplas, Bia e Marcelo Melo acabaram sendo derrotados, na cidade australiana de Perth. A competição, em sua segunda edição, é preparatória para o Aberto da Austrália.



Com os resultados, o Brasil foi superado pela Espanha por 2 jogos a 1, na abertura do Grupo A do torneio. A chave conta ainda com a Polônia. Apesar da derrota, o time brasileiro ainda tem chances de classificação para a fase de mata-mata, mas precisará de uma combinação de resultados.

Pelas regras da United Cup, avançam para as quartas de final os campeões de cada um dos seis grupos e mais os dois melhores segundos colocados das chaves. Assim, o Brasil precisa superar a Polônia neste sábado e torcer para os espanhóis derrotarem os poloneses no dia seguinte.

Nesta sexta, Wild abriu o duelo ainda na noite de quinta, pelo horário de Brasília. E não conseguiu conter o ritmo de Alejandro Davidovich Fokina, atual 26º do ranking. O brasileiro, 79º do mundo, foi batido por 2 sets a 0, com direito a um "pneu": 6/4 e 6/0.

Na sequência, o Brasil empatou o duelo com a vitória de Bia Haddad sobre Sara Sorribes por 7/6 (7/1) e 6/2. A partida marcou a estreia da brasileira, 11ª do mundo, na temporada 2024. Com o confronto empatado, a disputa foi decidida na partida de duplas mistas. Bia e o veterano Marcelo Melo acabaram sendo derrotados por Fokina e Sorribes por 6/4 e 7/5.