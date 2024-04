E.C. BAHIA

Biel festeja reação do Bahia contra o Vitória: ‘Conseguimos um grande ponto'

Ele deixou o banco de reservas para mudar a história do jogo. Com o Bahia perdendo do Vitória por 2x0, Biel estufou a rede e deu o passe para Everaldo fazer o mesmo. O atacante foi fundamental para o tricolor arrancar o empate em 2x2 no Ba-Vi válido pela 3ª rodada do Brasileirão, disputado na tarde deste domingo (21), no Barradão.