E.C. BAHIA

Biel leva terceiro amarelo e desfalca o Bahia contra o Botafogo-PB

Já classificado às quartas de final e com a liderança da competição garantida, o que dá ao tricolor a vantagem de jogar a partida única do mata-mata como mandante, o técnico Rogério Ceni deve mandar a campo um time reserva, composto por jogadores que têm menos oportunidade. Assim, ele poderá descansar os titulares para as finais do Campeonato Baiano, contra o rival Vitória.