Biel treina no campo e Bahia inicia preparação para enfrentar o Juventude

Esquadrão encara o time gaúcho neste sábado (9), fora de casa

Juntando os cacos após a derrota por 3x0 para o São Paulo, o Bahia voltou aos treinos e iniciou a preparação para o confronto com o Juventude. A partida será neste sábado (9), às 18h30, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.