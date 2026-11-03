VALOR MILIONÁRIO

Bilionário do varejo dono de rede de mercados promete ‘premiação gorda’ para jogadoras do Cruzeiro após título inédito

Pedro Lourenço, fundador da rede Supermercados BH e sócio majoritário da SAF, disse que 50% do valor arrecadado ficará com as atletas

Carol Neves

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 08:21

Pedro Lourenço celebra título do Cruzeiro feminino Crédito: Gustavo Martins/ Cruzeiro

O empresário Pedro Lourenço prometeu uma “premiação gorda” às jogadoras do Cruzeiro pela conquista inédita da Libertadores Feminina. O fundador da rede Supermercados BH e sócio majoritário da SAF do clube anunciou que metade do valor arrecadado será destinada ao elenco. A campanha rendeu ao Cruzeiro US$ 2,05 milhões, cerca de R$ 11,1 milhões, entre o prêmio pelo título e a cota de participação.

“Vai ter uma premiação gorda para as meninas. Tudo que arrecadarmos, 50% é delas. Vai dar um dinheirinho bom paa elas”, disse Lourenço à ESPN. Se o percentual incidir sobre os dois valores pagos pela Conmebol, a parcela das atletas ficará em cerca de R$ 5,5 milhões. O empresário não detalhou como o dinheiro será dividido entre as jogadoras.

Cruzeiro foi campeão da Libertadores feminina diante do Corinthians 1 de 18

O Cruzeiro levantou a taça em sua estreia na competição, no sábado (31), em Quito, no Equador. O time de Jonas Urias chegou a perder por 3 a 0 para o Corinthians, maior campeão do torneio, com seis títulos. Letícia Ferreira marcou de cabeça no fim do segundo tempo para empatar em 4 a 4. Nos pênaltis, a goleira Camila defendeu a cobrança de Gi Fernandes e garantiu a vitória mineira por 5 a 4.

O empresário enalteceu o time feminino. "Muito feliz, mais por elas, que dedicaram para c.. Não é fácil ganhar do Corinthians, todos vocês sabem, é um time hexacampeão, e nós entramos pela primeira vez. O título a gente deve a elas, são fantásticas e têm todo meu apoio, todo meu carinho. Estão de parabéns, o Jonas (Urias, treindor do time). Todo mundo sabe que temos oito jogadoras machucadas, não é fácil, ano muito difícil, sair campeã não é fácil. Estou muito feliz", afirmou.

O título também colocou o Cruzeiro no caminho do Barcelona. Os dois times se enfrentam em 27 de janeiro de 2027, em Miami, pela semifinal da Copa dos Campeões Feminina da FIFA. A conquista garantiu ainda uma vaga no Mundial de Clubes Feminino de 2028, que também será disputado nos Estados Unidos.