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Bilionário do varejo dono de rede de mercados promete ‘premiação gorda’ para jogadoras do Cruzeiro após título inédito

Pedro Lourenço, fundador da rede Supermercados BH e sócio majoritário da SAF, disse que 50% do valor arrecadado ficará com as atletas

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 08:21

Pedro Lourenço celebra título do Cruzeiro feminino
Pedro Lourenço celebra título do Cruzeiro feminino Crédito: Gustavo Martins/ Cruzeiro

O empresário Pedro Lourenço prometeu uma “premiação gorda” às jogadoras do Cruzeiro pela conquista inédita da Libertadores Feminina. O fundador da rede Supermercados BH e sócio majoritário da SAF do clube anunciou que metade do valor arrecadado será destinada ao elenco. A campanha rendeu ao Cruzeiro US$ 2,05 milhões, cerca de R$ 11,1 milhões, entre o prêmio pelo título e a cota de participação.  

“Vai ter uma premiação gorda para as meninas. Tudo que arrecadarmos, 50% é delas. Vai dar um dinheirinho bom paa elas”, disse Lourenço à ESPN. Se o percentual incidir sobre os dois valores pagos pela Conmebol, a parcela das atletas ficará em cerca de R$ 5,5 milhões. O empresário não detalhou como o dinheiro será dividido entre as jogadoras.  

Cruzeiro foi campeão da Libertadores feminina diante do Corinthians

Em sua estreia na Libertadores Feminina, o Cruzeiro conquistou o título ao vencer o Corinthians nos pênaltis, em Quito, no Equador por Gustavo Martins/ Cruzeiro
Gabi Zanotti e Vic Albuquerque marcaram duas vezes cada para o Corinthians, que chegou a abrir 3 a 0 na final por Gustavo Martins/ Cruzeiro
Letícia Ferreira marcou de cabeça aos 45 minutos do segundo tempo, empatou a partida em 4 a 4 e levou a decisão para os pênaltis por Gustavo Martins
A goleira Camila defendeu a cobrança de Gi Fernandes e selou a vitória do Cruzeiro por 5 a 4 nos pênaltis por Gustavo Martins
Cruzeiro celebra título por Gustavo Martins/ Cruzeiro
Pedro Lourenço com medalha por Gustavo Martins/ Cruzeiro
Técnico Jonas Urias por Gustavo Martins
Cruzeiro celebra título por Gustavo Martins/ Cruzeiro
Cruzeiro celebra título por Gustavo Martins/ Cruzeiro
Cruzeiro celebra título por Gustavo Martins/ Cruzeiro
Cruzeiro celebra título por Gustavo Martins/ Cruzeiro
Cruzeiro celebra título por Gustavo Martins/ Cruzeiro
Cruzeiro celebra título por Gustavo Martins/ Cruzeiro
Cruzeiro celebra título por Gustavo Martins/ Cruzeiro
Cruzeiro foi campeão contra o Corinthians por Gustavo Martins/ Cruzeiro
Cruzeiro foi campeão contra o Corinthians por Gustavo Martins/ Cruzeiro
Cruzeiro conquistou título por Gustavo Martins/ Cruzeiro
Cruzeiro é campeão da Libertadores Feminina 2027 por Staff Images Woman/CONMEBOL
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Em sua estreia na Libertadores Feminina, o Cruzeiro conquistou o título ao vencer o Corinthians nos pênaltis, em Quito, no Equador por Gustavo Martins/ Cruzeiro

O Cruzeiro levantou a taça em sua estreia na competição, no sábado (31), em Quito, no Equador. O time de Jonas Urias chegou a perder por 3 a 0 para o Corinthians, maior campeão do torneio, com seis títulos. Letícia Ferreira marcou de cabeça no fim do segundo tempo para empatar em 4 a 4. Nos pênaltis, a goleira Camila defendeu a cobrança de Gi Fernandes e garantiu a vitória mineira por 5 a 4. 

O empresário enalteceu o time feminino. "Muito feliz, mais por elas, que dedicaram para c.. Não é fácil ganhar do Corinthians, todos vocês sabem, é um time hexacampeão, e nós entramos pela primeira vez. O título a gente deve a elas, são fantásticas e têm todo meu apoio, todo meu carinho. Estão de parabéns, o Jonas (Urias, treindor do time). Todo mundo sabe que temos oito jogadoras machucadas, não é fácil, ano muito difícil, sair campeã não é fácil. Estou muito feliz", afirmou.

O título também colocou o Cruzeiro no caminho do Barcelona. Os dois times se enfrentam em 27 de janeiro de 2027, em Miami, pela semifinal da Copa dos Campeões Feminina da FIFA. A conquista garantiu ainda uma vaga no Mundial de Clubes Feminino de 2028, que também será disputado nos Estados Unidos.  

Lourenço começou a trabalhar no varejo descarregando caminhões e abriu a primeira loja da rede em 1996, em Santa Luzia, na Grande Belo Horizonte. O Supermercados BH faturou R$ 25,7 bilhões em 2025. A fortuna pessoal do empresário é estimada em R$ 7,5 bilhões pela Forbes, segundo a Exame.

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