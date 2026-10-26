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Bola de Ouro 2026: Bukayo Saka vence o Prêmio Sócrates por ajudar crianças na África

Atacante do Arsenal é reconhecido por financiar cirurgias infantis no continente

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 19:17

Saka recebeu o Prêmio Sócrates
Saka recebeu o Prêmio Sócrates Crédito: Reprodução/redes sociais

O atacante Bukayo Saka, do Arsenal e da seleção inglesa, foi o vencedor do Prêmio Sócrates de 2026. A honraria, entregue nesta segunda-feira (26) durante a cerimônia da Bola de Ouro, no London Palladium Theatre, reconhece jogadores que usam a fama e os recursos para promover causas sociais. O troféu foi entregue pelo cantor nigeriano Burna Boy, que mantém uma escola de futebol em sua cidade natal.

Aos 25 anos, Saka foi premiado pelo trabalho humanitário que desenvolve com a família e com a BigShoe, organização beneficente alemã. A parceria já financiou mais de 120 cirurgias para crianças da Nigéria, país de origem de seus pais, e de outras regiões da África. Entre os procedimentos estão operações de hérnia e até de tumores cerebrais, tratamentos que essas crianças dificilmente conseguiriam pagar.

A atuação do inglês também vai além do continente africano. Os projetos de Saka ajudaram a bancar abrigos de emergência para famílias desalojadas pelos terremotos na Turquia e no Marrocos, além de ações de combate à fome entre famílias vulneráveis.

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Discurso emocionado

Saka subiu ao palco mancando, reflexo de uma lesão que deve tirá-lo dos gramados por algumas semanas, e acompanhado pela delegação do Arsenal, com o técnico Mikel Arteta, o zagueiro William Saliba e o goleiro David Raya.

No discurso, o atacante contou a história de um menino de 12 anos de Ruanda que estava perto de perder a visão. Depois de receber ajuda, a criança agora consegue enxergar o quadro do fundo da sala de aula e sonha em ser professor.

“Cada vez que tenho a oportunidade de ajudar uma criança, é muito importante para mim”, afirmou Saka. O inglês explicou que trabalha com a família para apoiar crianças que não têm as mesmas oportunidades que ele, seja com alimentação, seja com cirurgias. Ele também agradeceu à France Football e disse esperar “continuar dando visibilidade a essas causas que são próximas do meu coração”.

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Homenagem a um ídolo brasileiro

Criado em 2022, o Prêmio Sócrates é concedido pela France Football em parceria com a organização Peace and Sport. O nome homenageia o ex-meia Sócrates, ídolo do Corinthians e da seleção brasileira, conhecido também pela atuação política. Nos anos 1980, ele foi um dos líderes da Democracia Corinthiana, movimento que se opôs à ditadura militar no Brasil.

Saka entra para uma lista que começou com o senegalês Sadio Mané, premiado em 2022 por financiar um hospital e uma escola em sua cidade natal. Depois, vieram o brasileiro Vinícius Júnior, em 2023, a espanhola Jenni Hermoso, em 2024, e a Fundação Xana, criada pelo técnico Luis Enrique, em 2025.

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