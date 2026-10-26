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Bola de Ouro 2026: Kane e Alexia Putellas são os melhores do mundo; veja todos os vencedores

Em edição histórica realizada pela primeira vez em Londres, Espanha domina a premiação, Barcelona leva cinco troféus e Brasil sai sem prêmios

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 21:01

Harry Kane e Alexia Putellas, eleitos os melhores jogadores do mundo da temporada 2025/26
Harry Kane e Alexia Putellas, eleitos os melhores jogadores do mundo da temporada 2025/26 Crédito: Divulgação/France Footbal

A 70ª edição da Bola de Ouro coroou o inglês Harry Kane e a espanhola Alexia Putellas como os melhores jogadores do mundo na temporada 2025/26. A cerimônia desta segunda-feira (26), no London Palladium Theatre, foi a primeira realizada fora da França em sete décadas de premiação, em homenagem ao inglês Stanley Matthews, primeiro vencedor do troféu, em 1956. A noite, apresentada pelo ex-atacante Thierry Henry e pela jornalista Kate Scott, foi marcada pelo domínio espanhol e pelo protagonismo do Barcelona.

Veja todos os vencedores da Bola de Ouro 2026

Troféu Kopa masculino: Lamine Yamal, do Barcelona, venceu o Troféu Kopa de melhor jogador sub-21 pela terceira vez seguida e se tornou o primeiro tricampeão da categoria. por Divulgação
Troféu Kopa feminino: Vicky López, do Barcelona, conquistou o bicampeonato do Troféu Kopa de melhor jogadora sub-21. por Divulgação
Técnica do ano: Pere Romeu, do Barcelona, foi eleito o melhor técnico do futebol feminino após vencer todas as competições que disputou na temporada. por Divulgação
Técnico do ano: Luis de la Fuente, campeão da Copa do Mundo com a Espanha, recebeu o Troféu Johan Cruyff de melhor técnico do futebol masculino. por Divulgação
Troféu Yashin feminino: Cata Coll, do Barcelona, foi eleita a melhor goleira da temporada pela primeira vez. por Divulgação
Troféu Yashin masculino: Unai Simón, do Athletic Bilbao e titular da Espanha campeã mundial, venceu o prêmio de melhor goleiro da temporada. por Divulgação
Prêmio Sócrates: Bukayo Saka, do Arsenal, recebeu o Prêmio Sócrates pelo trabalho humanitário que financia cirurgias para crianças na África. por Reprodução/redes sociais
Clube do ano feminino: O Barcelona foi eleito o melhor clube do futebol feminino após uma temporada com títulos em todas as competições. por Divulgação
Clube do ano masculino: O Paris Saint-Germain, bicampeão europeu, foi eleito o melhor clube do futebol masculino pela segunda vez seguida. por Divulgação
Bola de Ouro feminina: Alexia Putellas conquistou a terceira Bola de Ouro da carreira e igualou o recorde de Aitana Bonmatí. por Divulgação
Bola de Ouro masculina: Harry Kane venceu a Bola de Ouro pela primeira vez e se tornou o primeiro inglês premiado desde Michael Owen, em 2001. por Divulgação
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Troféu Kopa masculino: Lamine Yamal, do Barcelona, venceu o Troféu Kopa de melhor jogador sub-21 pela terceira vez seguida e se tornou o primeiro tricampeão da categoria. por Divulgação

Kane encerra jejum inglês

No prêmio principal, Harry Kane, do Bayern de Munique, superou o francês Kylian Mbappé, do Real Madrid, segundo colocado, e o espanhol Lamine Yamal, do Barcelona, terceiro, e recebeu o prêmio mais cobiçado da noite das mãos do brasileiro Ronaldo Fenômeno. 

Aos 33 anos, o centroavante foi premiado pela primeira vez e se tornou o primeiro inglês a vencer desde Michael Owen, em 2001. A vitória coroou uma temporada de 73 gols e oito assistências em 65 partidas por clube e seleção, com títulos nacionais pelo Bayern e o terceiro lugar com a Inglaterra na Copa do Mundo. A conquista ainda teve sabor especial por acontecer em Londres, cidade natal do atacante. 

Completaram o top 10 o atual campeão Ousmane Dembélé, Erling Haaland, Khvicha Kvaratskhelia, Lionel Messi, Michael Olise, Fabián Ruiz e Rodri. 

Alexia volta ao topo

No prêmio feminino, Alexia Putellas, do London City Lionesses, superou concorrentes como a polonesa Ewa Pajor, a jamaicana Khadija Shaw e a compatriota Patri Guijarro. 

Aos 32 anos, a meia foi premiada pela terceira vez, depois de 2021 e 2022, e igualou o recorde de Aitana Bonmatí, vencedora das três últimas edições, que ficou fora da disputa por lesão. A vitória coroou uma temporada de 26 gols e 15 assistências em 53 partidas, com títulos em todas as competições pelo Barcelona e a Liga das Nações com a Espanha. 

A conquista ainda teve sabor especial por acontecer em Londres, cidade onde Alexia vive desde a transferência para o London City, o que a tornou a primeira vencedora atuando no futebol inglês. 

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Jovens, goleiros e artilheiros

A noite começou com mais um feito de Lamine Yamal, que venceu o Troféu Kopa de melhor jogador sub-21 pela terceira vez seguida e se tornou o primeiro tricampeão da categoria. No palco, o espanhol surpreendeu ao dizer que o prêmio deveria ter ido para o companheiro Pau Cubarsí. No feminino, Vicky López, também do Barcelona, garantiu o bicampeonato. 

O Troféu Yashin ficou com dois espanhóis estreantes na lista de vencedores. Unai Simón, do Athletic Bilbao e titular da Espanha campeã mundial, foi eleito o melhor goleiro. Entre as mulheres, venceu Cata Coll, do Barcelona. 

No Troféu Gerd Müller, dado aos maiores goleadores da temporada, Kane levou o prêmio pela segunda vez e igualou Robert Lewandowski. No feminino, a mexicana Charlyn Corral, do Pachuca, surpreendeu a favorita Ewa Pajor e fez história para o futebol do seu país. 

Técnicos e clubes

Luis de la Fuente, campeão da Copa do Mundo com a Espanha, recebeu o Troféu Johan Cruyff de melhor técnico. No feminino, o prêmio foi para Pere Romeu, do Barcelona, que conquistou todas as competições que disputou na temporada, incluindo a Champions League, vencida com goleada de 4x0 sobre o Lyon do ex-chefe Jonatan Giráldez.  

Entre os clubes, o Paris Saint-Germain, bicampeão europeu, foi eleito o melhor time masculino pela segunda vez seguida. No feminino, o Barcelona completou sua noite de glórias e somou o quinto troféu na cerimônia.  

O Prêmio Sócrates, que homenageia o ídolo brasileiro e reconhece ações sociais, foi para o inglês Bukayo Saka, do Arsenal. O atacante foi premiado pelo trabalho humanitário que já financiou mais de 120 cirurgias para crianças da Nigéria e de outras regiões da África.  

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Brasil sem prêmios

O Brasil terminou a noite sem troféus. Antes da cerimônia, a organização já havia divulgado as posições do 30º ao 11º lugar, e os três brasileiros indicados ficaram fora do top 10: Vini Jr. terminou em 17º, Gabriel Magalhães em 21º e Marquinhos em 25º. Com isso, o jejum do país no prêmio principal, que vem desde Kaká, em 2007, chega a 19 anos. 

No feminino, a goleira Lorena, do Kansas City Current, ficou em 28º lugar na disputa da Bola de Ouro e foi superada por Cata Coll no Troféu Yashin. O Flamengo, campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2025, perdeu o prêmio de clube do ano para o PSG. 

Gafe antes da festa

A cerimônia também ficou marcada por uma trapalhada horas antes do início. O site oficial da premiação publicou por engano três reportagens diferentes, cada uma anunciando Kane, Mbappé ou Yamal como vencedor. A organização retirou os textos do ar e explicou que se tratava de perfis preparados com antecedência para todos os candidatos, sem relação com o resultado final.

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