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Bola de Ouro 2026: veja horário, onde assistir e os representantes do Brasil na premiação

A 70ª edição do prêmio será a primeira fora da França e tem Harry Kane como favorito

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 15:45

Bola de Ouro
Bola de Ouro Crédito: Divulgação

A Bola de Ouro 2026 será entregue nesta segunda-feira (26), a partir das 17h (horário de Brasília), em cerimônia no London Palladium Theatre, em Londres. A DAZN transmite a festa ao vivo e de graça: basta criar uma conta na plataforma, sem necessidade de assinatura. O site oficial da premiação, ballondor.com, também exibe a cerimônia, que terá apresentação do ex-atacante francês Thierry Henry e da jornalista Kate Scott.

Brasileiros ficam longe do pódio

O jejum brasileiro no prêmio principal, que vem desde Kaká, em 2007, vai continuar. Vini Jr., do Real Madrid, foi o melhor colocado entre os brasileiros, mas terminou apenas em 17º lugar, uma posição abaixo da que obteve no ano passado. O atacante não conquistou títulos com o Real Madrid na temporada e viu a seleção brasileira cair diante da Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo. Dois anos atrás, ele havia sido vice-campeão, atrás de Rodri.

Ranking da Bola de Ouro Masculina

29º colocado: Sadi Mané (Al-Nasser e Senegal) por Divulgação
29º colocado: William Saliba (Arsenal e França) por Divulgação
2Julián Quiñones (Al-Qadsiah e México) por Divulgação
27º colocado: Bruno Fernandes (Manchester United e Portugal) por Divulgação
26ºcolocado por Divulgação
25º colocado: Marquinhos (PSG e Brasil) por Divulgação
22º colocado: Lui Díaz (Bayern Munich e Colômbia) por Divulgação
23º colocado: Nuno Mendes (PSG e POrtugal) por Divulgação
22º colocado: Lautaro Martínez (Internazionale e Argentina) por Divulgação
21º colocado: Gabriel Magalhães (Arsenal e Brasil) por Divulgação
2Willian Pacho por Divulgação
19º colocado: João Neves (PSG e Portugal) por Divulgação
18º colocado: Marc Cucurella (Real Madrid e Espanha) por Divulgação
17º colocado: Vini Jr (Real Madrid e Brasil) por Divulgação
16º colocado: Ferran Torres (Espanha) por Divulgação
15º colocado: Declan Rice (Arsenal e Inglaterra) por Divulgação
14º colocado: Vitinha (PSG e Portugal) por Divulgação
13º colocado: Hakimi (PSG e Marrocos) por Divulgação
12º colcoado: por Divulgação
11º colocado: Jude Bellingham (Real Madrid e Inglaterra) por Reprodução
1 de 20
29º colocado: Sadi Mané (Al-Nasser e Senegal) por Divulgação

Os dois zagueiros indicados ficaram ainda mais atrás. Gabriel Magalhães, que estreava na lista após o título da Premier League com o Arsenal, terminou em 21º. Marquinhos, capitão do PSG campeão francês e europeu, ficou em 25º.

Na disputa feminina, Lorena, do Kansas City Current, única brasileira entre as 30 indicadas, terminou em 28º lugar. A goleira ainda pode ser premiada na noite desta segunda, já que está entre as cinco finalistas do Troféu Yashin. As dez primeiras posições de cada categoria serão reveladas durante a cerimônia, com o anúncio dos vencedores no fim da noite.

Ranking da Bola de Ouro Feminina

28ª - colocada - Vivianne Miedema por Divulgação
28ª colocada: Melvine Malard (Manchester United e França) por Divulgação
28ª colocada: Lorena (Kasas City e Brasil) por Divulgação
2Rose Lavelle por Divulgação
28ª colocada: por Divulgação
28ª colocada: por Divulgação
28ª colocada:Kerstin Casparj por Divulgação
28ª colocada: por Divulgação
22ª colocada: Manaka Matsukubo (Chelsea e Japão) por Divulgação
21ª colocada: Scarlett Camberos (Clum América e por Divulgação
20ª colocada: Selma Bacha (Lyon e França) por Divulgação
19ª colocada: Tessa Wullaert (Como e Bélica) por Divulgação
18ª colocada: Barba Banda (Orlando Pride e Zâmbia) por Divulgação
17ª colocada: Esmee Brugts (Barcelona e Holanda) por Divulgação
16ª colocada: Mapi León (barcelona e por Divulgação
15ª colocada: Cata Coll (Barcelona e Espanha) por Divulgação
1Wendi Renard (Lyon e França) por Divulgação
13ª colocada: Mariona Caldentey (Arsenal e Espanha) por Divulgação
12ª colocada: Klara Bühl (Bayern Munich e Alemanha)  por Divulgação
11ª colocada: Yui Hasegawa (Manchester City e Japão) por Divulgação
1 de 20
28ª - colocada - Vivianne Miedema por Divulgação

O Flamengo, campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2025, é a outra esperança do país: o clube concorre ao prêmio de clube do ano com Arsenal, Bayern de Munique, Bodø/Glimt e PSG.

Kane apontado como favorito

No masculino, o inglês Harry Kane é apontado como favorito. O atacante do Bayern de Munique marcou 73 gols por clube e seleção na temporada e pode se tornar o primeiro inglês campeão desde Michael Owen, em 2001. A falta de um grande título, porém, pesa contra ele.

Lamine Yamal, do Barcelona, aparece logo atrás. Correm por fora Rodri, eleito o melhor jogador da Copa do Mundo após levar a Espanha ao título, e Kylian Mbappé, que bateu o recorde de gols em uma edição de Mundial, com 10. Kvaratskhelia, destaque do PSG na Champions, e o atual vencedor, Dembélé, também estão no páreo.

No feminino, haverá uma nova campeã. Aitana Bonmatí, vencedora das três últimas edições, ficou fora da lista após fraturar a perna. Khadija Shaw, que levou o Manchester City à dobradinha na Inglaterra, está entre os nomes fortes, ao lado de jogadoras do Barcelona como Ewa Pajor e Caroline Graham Hansen.

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Os outros prêmios da noite

Além das Bolas de Ouro, a cerimônia distribui troféus a jovens, goleiros, artilheiros, técnicos e clubes, com versões masculina e feminina. O Troféu Kopa, para o melhor jogador sub-21, tem Lamine Yamal mais uma vez entre os indicados, ao lado de nomes como Pau Cubarsí, Lennart Karl e Warren Zaïre-Emery. Entre as mulheres, concorrem Vicky López, atual vencedora, Veerle Buurman, Felicia Schröder, Clara Serrajordi e Lily Yohannes.

No Troféu Yashin, de melhor goleiro, disputam Bounou, Courtois, Kobel, Joan García, Édouard Mendy, Emiliano Martínez, David Raya, Vozinha, Unai Simón e Safonov. Entre as goleiras, Lorena enfrenta Ann-Katrin Berger, Cata Coll, Hannah Hampton, vencedora do ano passado, e Ayaka Yamashita.

O prêmio de técnico do ano tem Mikel Arteta (Arsenal), Luis de la Fuente (Espanha), Unai Emery (Aston Villa), Vincent Kompany (Bayern) e Luis Enrique (PSG). No feminino, concorrem Jonatan Giráldez (OL Lyonnes), Andrée Jeglertz (Manchester City), Nils Nielsen (Japão), Pere Romeu (Barcelona) e Elena Sadiku (Celtic/Häcken). Na categoria de clubes femininos, estão Barcelona, Bayern, Club América, Manchester City e OL Lyonnes.

O Troféu Gerd Müller, dado aos artilheiros da temporada, deve ficar com Harry Kane e Ewa Pajor. Completa a noite o Prêmio Sócrates, batizado em homenagem ao ídolo brasileiro, que reconhece o trabalho humanitário de jogadores e jogadoras.

Indicados ao prêmio de jovem talento masculino da Bola de Ouro 2026

Zaïre-Emerey (França e PSG) por Divulgação
Johan Manzambi (Suiça e Aston Villa) por Divulgação
Ibrahim Maza (Argélia e Bayer Leverkusen) por Divulgação
Lamine Yamal (Espanha e Barcelona) por Divulgação
Éli Junior Kroupi (França e Bournemouth) por Divulgação
Lennart Karl (Alemanha e Bayern de Munique) por Divulgação
Pau Cubarsí (Espanha e Barcelona) por Divulgação
Kerim Alajbegovic (Bósnia e Herzegovina e Juvenus) por Divulgação
Yan Diomandé (Costa do Marfim e Real Madrid) por Divulgação
Ayyoub Bouaddi (Marrocos e Manchester City) por Divulgação
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Zaïre-Emerey (França e PSG) por Divulgação

Os indicados à Bola de Ouro

Masculino: Bellingham, Cubarsí, Cucurella, Dembélé, Luis Díaz, Bruno Fernandes, Gabriel Magalhães, Haaland, Hakimi, Kane, Kvaratskhelia, Lamine Yamal, Mané, Marquinhos, Lautaro Martínez, Mbappé, Nuno Mendes, Messi, Olise, João Neves, Pacho, Quiñones, Rice, Rodri, Fabián Ruiz, Saliba, Ferran Torres, Upamecano, Vini Jr. e Vitinha.

Feminino: Bacha, Banda, Brugts, Bühl, Caldentey, Camberos, Casparij, Chawinga, Cata Coll, Dumornay, Graham Hansen, Greenwood, Guijarro, Harder, Hasegawa, Lavelle, Mapi León, Lorena, Malard, Matsukubo, Miedema, Pajor, Clàudia Pina, Putellas, Renard, Russo, Shaw, Tanikawa, Weir e Wullaert.

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Pela primeira vez fora da França

A 70ª edição da Bola de Ouro marca uma ruptura com a tradição. Desde 2019 a cerimônia acontecia no Théâtre du Châtelet, em Paris, e esta é a primeira vez que o evento deixa a França. A escolha de Londres homenageia o inglês Stanley Matthews, primeiro vencedor do troféu, em 1956.

Organizada pela revista France Football, do grupo L’Équipe, em parceria com a Uefa desde 2024, a premiação tem como atuais donos dos troféus principais Ousmane Dembélé e Aitana Bonmatí, vencedores em 2025.

A escolha é feita por jornalistas especializados, um por país. Votam representantes das 100 primeiras nações do ranking masculino da Fifa e das 50 primeiras do feminino. Cada um monta seu top 10, levando em conta desempenho individual, conquistas coletivas e conduta esportiva. No masculino, vale o período de 3 de agosto de 2025 a 19 de julho de 2026, o que inclui a Copa do Mundo. No feminino, a janela se estende até 16 de agosto de 2026, data da final da Copa Africana.

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