Bola de Ouro 2026: veja horário, onde assistir e os representantes do Brasil na premiação

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Pedro Carreiro
Publicado em 26 de outubro de 2026 às 15:45
A Bola de Ouro 2026 será entregue nesta segunda-feira (26), a partir das 17h (horário de Brasília), em cerimônia no London Palladium Theatre, em Londres. A DAZN transmite a festa ao vivo e de graça: basta criar uma conta na plataforma, sem necessidade de assinatura. O site oficial da premiação, ballondor.com, também exibe a cerimônia, que terá apresentação do ex-atacante francês Thierry Henry e da jornalista Kate Scott.
O jejum brasileiro no prêmio principal, que vem desde Kaká, em 2007, vai continuar. Vini Jr., do Real Madrid, foi o melhor colocado entre os brasileiros, mas terminou apenas em 17º lugar, uma posição abaixo da que obteve no ano passado. O atacante não conquistou títulos com o Real Madrid na temporada e viu a seleção brasileira cair diante da Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo. Dois anos atrás, ele havia sido vice-campeão, atrás de Rodri.
Ranking da Bola de Ouro Masculina
Os dois zagueiros indicados ficaram ainda mais atrás. Gabriel Magalhães, que estreava na lista após o título da Premier League com o Arsenal, terminou em 21º. Marquinhos, capitão do PSG campeão francês e europeu, ficou em 25º.
Na disputa feminina, Lorena, do Kansas City Current, única brasileira entre as 30 indicadas, terminou em 28º lugar. A goleira ainda pode ser premiada na noite desta segunda, já que está entre as cinco finalistas do Troféu Yashin. As dez primeiras posições de cada categoria serão reveladas durante a cerimônia, com o anúncio dos vencedores no fim da noite.
Ranking da Bola de Ouro Feminina
O Flamengo, campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2025, é a outra esperança do país: o clube concorre ao prêmio de clube do ano com Arsenal, Bayern de Munique, Bodø/Glimt e PSG.
No masculino, o inglês Harry Kane é apontado como favorito. O atacante do Bayern de Munique marcou 73 gols por clube e seleção na temporada e pode se tornar o primeiro inglês campeão desde Michael Owen, em 2001. A falta de um grande título, porém, pesa contra ele.
Lamine Yamal, do Barcelona, aparece logo atrás. Correm por fora Rodri, eleito o melhor jogador da Copa do Mundo após levar a Espanha ao título, e Kylian Mbappé, que bateu o recorde de gols em uma edição de Mundial, com 10. Kvaratskhelia, destaque do PSG na Champions, e o atual vencedor, Dembélé, também estão no páreo.
No feminino, haverá uma nova campeã. Aitana Bonmatí, vencedora das três últimas edições, ficou fora da lista após fraturar a perna. Khadija Shaw, que levou o Manchester City à dobradinha na Inglaterra, está entre os nomes fortes, ao lado de jogadoras do Barcelona como Ewa Pajor e Caroline Graham Hansen.
Além das Bolas de Ouro, a cerimônia distribui troféus a jovens, goleiros, artilheiros, técnicos e clubes, com versões masculina e feminina. O Troféu Kopa, para o melhor jogador sub-21, tem Lamine Yamal mais uma vez entre os indicados, ao lado de nomes como Pau Cubarsí, Lennart Karl e Warren Zaïre-Emery. Entre as mulheres, concorrem Vicky López, atual vencedora, Veerle Buurman, Felicia Schröder, Clara Serrajordi e Lily Yohannes.
No Troféu Yashin, de melhor goleiro, disputam Bounou, Courtois, Kobel, Joan García, Édouard Mendy, Emiliano Martínez, David Raya, Vozinha, Unai Simón e Safonov. Entre as goleiras, Lorena enfrenta Ann-Katrin Berger, Cata Coll, Hannah Hampton, vencedora do ano passado, e Ayaka Yamashita.
O prêmio de técnico do ano tem Mikel Arteta (Arsenal), Luis de la Fuente (Espanha), Unai Emery (Aston Villa), Vincent Kompany (Bayern) e Luis Enrique (PSG). No feminino, concorrem Jonatan Giráldez (OL Lyonnes), Andrée Jeglertz (Manchester City), Nils Nielsen (Japão), Pere Romeu (Barcelona) e Elena Sadiku (Celtic/Häcken). Na categoria de clubes femininos, estão Barcelona, Bayern, Club América, Manchester City e OL Lyonnes.
O Troféu Gerd Müller, dado aos artilheiros da temporada, deve ficar com Harry Kane e Ewa Pajor. Completa a noite o Prêmio Sócrates, batizado em homenagem ao ídolo brasileiro, que reconhece o trabalho humanitário de jogadores e jogadoras.
Indicados ao prêmio de jovem talento masculino da Bola de Ouro 2026
Masculino: Bellingham, Cubarsí, Cucurella, Dembélé, Luis Díaz, Bruno Fernandes, Gabriel Magalhães, Haaland, Hakimi, Kane, Kvaratskhelia, Lamine Yamal, Mané, Marquinhos, Lautaro Martínez, Mbappé, Nuno Mendes, Messi, Olise, João Neves, Pacho, Quiñones, Rice, Rodri, Fabián Ruiz, Saliba, Ferran Torres, Upamecano, Vini Jr. e Vitinha.
Feminino: Bacha, Banda, Brugts, Bühl, Caldentey, Camberos, Casparij, Chawinga, Cata Coll, Dumornay, Graham Hansen, Greenwood, Guijarro, Harder, Hasegawa, Lavelle, Mapi León, Lorena, Malard, Matsukubo, Miedema, Pajor, Clàudia Pina, Putellas, Renard, Russo, Shaw, Tanikawa, Weir e Wullaert.
A 70ª edição da Bola de Ouro marca uma ruptura com a tradição. Desde 2019 a cerimônia acontecia no Théâtre du Châtelet, em Paris, e esta é a primeira vez que o evento deixa a França. A escolha de Londres homenageia o inglês Stanley Matthews, primeiro vencedor do troféu, em 1956.
Organizada pela revista France Football, do grupo L’Équipe, em parceria com a Uefa desde 2024, a premiação tem como atuais donos dos troféus principais Ousmane Dembélé e Aitana Bonmatí, vencedores em 2025.
A escolha é feita por jornalistas especializados, um por país. Votam representantes das 100 primeiras nações do ranking masculino da Fifa e das 50 primeiras do feminino. Cada um monta seu top 10, levando em conta desempenho individual, conquistas coletivas e conduta esportiva. No masculino, vale o período de 3 de agosto de 2025 a 19 de julho de 2026, o que inclui a Copa do Mundo. No feminino, a janela se estende até 16 de agosto de 2026, data da final da Copa Africana.