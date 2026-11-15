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“Bota dinheiro que os cabra joga”: ligação entre presidentes levanta suspeita de mala branca para time nordestino na Série B

Vídeo mostra presidente do Ceará falando em “botar dinheiro” em conversa com dirigente do Atlético-GO

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 15 de novembro de 2026 às 13:38

Diálogo entre presidentes sobre jogo do CRB com Ceará causou polêmica
Diálogo entre presidentes sobre jogo do CRB com Ceará causou polêmica Crédito: Reprodução e CRB

Uma conversa entre os presidentes do Ceará, João Paulo Silva, e do Atlético-GO, Adson Batista, levantou suspeitas de possível pagamento de incentivo financeiro, prática conhecida como “mala branca”, no futebol brasileiro. Em uma chamada de vídeo após a classificação do Dragão ao playoff de acesso da Série B, João Paulo afirmou: “Eu te falei... Bota dinheiro que os cabra joga”.

A ligação aconteceu depois da vitória do Atlético-GO e da confirmação da equipe goiana entre os seis primeiros colocados da competição. O resultado foi favorecido pelo empate por 1 a 1 entre Ceará e CRB, que ajudou o Dragão a garantir uma vaga na disputa pelo acesso.

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Ao ouvir a declaração, Adson Batista respondeu, aos risos: “Não, mas eu não tenho coragem...”. O diálogo foi divulgado em vídeo e passou a levantar questionamentos sobre uma possível referência à chamada mala branca, quando um clube oferece dinheiro a outra equipe para que ela vença uma partida de interesse na disputa por uma competição.

A prática é proibida pelo Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). O artigo 242 prevê punição para quem dá ou promete vantagem indevida a atleta, técnico, árbitro ou qualquer pessoa envolvida em uma partida para que ela atue de maneira irregular ou contrária à ética esportiva.

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