“Bota dinheiro que os cabra joga”: ligação entre presidentes levanta suspeita de mala branca para time nordestino na Série B

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 15 de novembro de 2026 às 13:38
Uma conversa entre os presidentes do Ceará, João Paulo Silva, e do Atlético-GO, Adson Batista, levantou suspeitas de possível pagamento de incentivo financeiro, prática conhecida como “mala branca”, no futebol brasileiro. Em uma chamada de vídeo após a classificação do Dragão ao playoff de acesso da Série B, João Paulo afirmou: “Eu te falei... Bota dinheiro que os cabra joga”.
A ligação aconteceu depois da vitória do Atlético-GO e da confirmação da equipe goiana entre os seis primeiros colocados da competição. O resultado foi favorecido pelo empate por 1 a 1 entre Ceará e CRB, que ajudou o Dragão a garantir uma vaga na disputa pelo acesso.
CRB: clube centenário é recordista de participações na Série B
Ao ouvir a declaração, Adson Batista respondeu, aos risos: “Não, mas eu não tenho coragem...”. O diálogo foi divulgado em vídeo e passou a levantar questionamentos sobre uma possível referência à chamada mala branca, quando um clube oferece dinheiro a outra equipe para que ela vença uma partida de interesse na disputa por uma competição.
A prática é proibida pelo Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). O artigo 242 prevê punição para quem dá ou promete vantagem indevida a atleta, técnico, árbitro ou qualquer pessoa envolvida em uma partida para que ela atue de maneira irregular ou contrária à ética esportiva.