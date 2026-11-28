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Lucas Pereira
Publicado em 28 de novembro de 2026 às 05:00
No penúltimo jogo da temporada, o Esquadrão de Aço busca reagir fora de casa, tendo em vista a classificação direta para a Libertadores 2027. Botafogo x Bahia se enfrentam neste sábado (28), em um jogo que vale muito para as duas equipes; confira onde assistir e demais detalhes da partida válida pela 37ª rodada do Brasileirão.
O duelo entre Botafogo x Bahia acontece a partir das 21 horas (de Brasília) deste sábado (28), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A partida terá transmissão do Premiere (pay-per-view).
No primeiro turno, as equipes se enfrentaram na Fonte Nova, na última rodada antes da parada para a Copa do Mundo. Após oito partidas sem conquistar o triunfo, o Tricolor bateu o time carioca por 2x1, em 30 de maio, gols de Ferraresi (contra) e David Duarte, para o Bahia; Huguinho, para o Botafogo.
Veja como foi o triunfo do Bahia sobre o Botafogo
Apesar do momento negativo de três jogos seguidos sem saber o que é ganhar e não tendo vencido fora desde o Bragantino, em setembro, o Bahia busca recuperar as rédeas do próprio destino neste sábado, no Nilton Santos e fechar 2026 com a vaga assegurada para a Libertadores.
Momentaneamente na 6ª posição com 54 pontos, o Esquadrão é o quinto melhor visitante da Série A, com seis conquistas e seis empates, em 18 partidas. O time de Rogério Ceni possui 61,5% de chances de seguir para a principal competição internacional das Américas, bastando apenas ficar entre os seis primeiros colocados, conforme levantamento do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
Caso o Palmeiras conquiste o título da Libertadores neste sábado, contra o Estudiantes, a situação fica ainda mais favorável, visto que o G6 vira G7. Para não contar com os outros, o Bahia precisa vencer seu confronto e torcer para que o Atlético-MG (52 pontos) perca para o Vasco. Se as coisas saírem fora desse cenário, a sexta posição vai ser definida na última rodada, quando o Esquadrão recebe o Galo, na Fonte Nova.
Sem Acevedo, suspenso, Ceni vai ter que escolher entre Erick, Caio Alexandre e o garoto Sidney para ocupar o meio-campo. De resto, deve ir com força máxima buscar os três pontos.
Pressionado pelos resultados recentes (conquistou quatro pontos em 15 disputados), o Botafogo, do técnico Tite, ganhou apenas um jogo nos últimos cinco e é o 8º pior mandante da Série A. Atualmente na 14ª posição, com 43 pontos, o Fogão viu a chapa esquentar nas últimas rodadas e hoje vê a luta contra o rebaixamento se aproximar: são dois pontos à frente da zona.
Para o confronto, o time não terá Marçal, suspenso por dois jogos após pegar um gancho do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), devido a expulsão contra o São Paulo. Além dele, Tite não vai contar com Ferraresi, suspenso pelo terceiro amarelo.
A tendência é que o técnico mude o sistema de jogo e adote uma formação com dois zagueiros, em vez de três.
BOTAFOGO: Gabriel Batista; Vitinho, Arthur Chaves (ou Kaio Pantaleão), Gabriel Justino e Alex Telles; Allan, Danilo, Medina e Ziyech; Matheus Martins e Tiquinho Soares. Técnico: Tite
BAHIA: Ronaldo; Marcos Victor, David Duarte, Kanu e Luciano Juba; Jean Lucas, Caio Alexandre(Erick) e Rodrigo Nestor; Kike Olivera, Alejo Véliz e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.
Botafogo x Bahia - 37ª rodada da Série A
ESTÁDIO: Nilton Santos - Rio de Janeiro (RJ)
DATA E HORÁRIO: Sábado (28), às 21 horas
ARBITRAGEM: Ramon Abatti Abel (SC), com auxílio de Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Thiaggo Americano Labes (SC)
VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)
TRANSMISSÃO: Premiere