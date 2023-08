Botafogo x Bahia: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Em busca do segundo triunfo como visitante no Brasileirão, o Bahia encara o Botafogo, pela 21ª rodada do Brasileirão. A partida será neste domingo (27), no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Enquanto o tricolor luta para se distanciar da zona de rebaixamento, o alvinegro é o líder da Série A, com 48 pontos.



O Esquadrão tem o retorno do lateral esquerdo Ryan, que cumpriu suspensão na última rodada, e poderá contar com o zagueiro Kanu, que teve os direitos econômicos comprados junto ao Botafogo. A expectativa, no entanto, é pelo retorno do atacante Biel. Ele não atua desde maio, quando machucou a coxa. Confira informações sobre a partida: