BOXE

Boxeador britânico de 29 anos morre no ringue durante primeira luta oficial

Uma luta de boxe no Harrow Leisure Centre, em Londres, acabou de forma trágica. O boxeador britânico Sherif Lawal morreu após desmaiar no ringue durante o duelo contra o português Malan Varela no domingo. O pugilista de 29 anos começou no esporte em 2018, mas se profissionalizou apenas no início deste ano, e o confronto marcava sua estreia em lutas oficiais.