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Brahma dará cerveja grátis à torcida de clube que vencer 5 jogos seguidos

Promoção vale para os 29 times parceiros da Sociedade Anônima de Brahma e será realizada por aplicativo

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 19:22

Brahma dará cerveja grátis à torcida de clube que vencer 5 jogos Crédito: Reproduçãop

A Brahma promete distribuir cerveja grátis para a torcida do primeiro clube participante da Sociedade Anônima de Brahma (S.A.B.) que vencer cinco partidas consecutivas. A promoção vale para qualquer competição profissional e contempla os 29 times parceiros do projeto da marca da Ambev.

O estoque reservado para a ação é parte da cerveja que havia sido separada antes da Copa do Mundo de 2026. A Brahma havia prometido distribuir os produtos caso a Seleção Brasileira conquistasse o hexa.

Cerveja faz bem para a saúde?

O lúpulo da cerveja é rico em antioxidantes que protegem suas células e sua saúde por Shutterstock
Além do sabor, o lúpulo oferece poderosos antioxidantes que fazem bem ao corpo por Shutterstock/Reprodução
As flores femininas do lúpulo concentram 14% de antioxidantes naturais por divulgação
Saber escolher a cerveja corretamente é garantia de sabor e refrescância (Imagem: barmalini | Shutterstock) por Imagem: barmalini | Shutterstock
Um brinde ao lúpulo: fonte natural de compostos que ajudam a combater os radicais livres (Imagem: MaxyM | Shutterstock) por Imagem: MaxyM | Shutterstock
Mais que ingrediente, o lúpulo é aliado do bem-estar celular por Arquivo/Agência Brasil
Ciência na taça: os antioxidantes do lúpulo ajudam a preservar a juventude das células por Marcelo Camargo/Agência Brasil
O lúpulo é o toque especial da cerveja (Imagem: Marian Weyo | ShutterStock) por
A pizza pode ser harmonizada com cerveja (Imagem: Africa Studio | Shutterstock) por
Também é uma dose de proteção antioxidante para o seu organismo por Divulgação
A cerveja witbier harmoniza bem com camarão (Imagem: Nadya Nadal | Shutterstock) por
A cerveja pode ser uma bebida perfeita para a ceia de Páscoa (Imagem: PavelKant | Shutterstock) por
As cervejas de trigo podem ser servidas com queijo coalho (Imagem: Viiviien | Shutterstock) por
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O lúpulo da cerveja é rico em antioxidantes que protegem suas células e sua saúde por Shutterstock

Sociedade Anônima de Brahma foi criada em 2025 com o objetivo de apoiar o futebol brasileiro. O programa destina aos clubes 10% do valor gasto pelos torcedores no Zé Delivery. No primeiro ano, a iniciativa arrecadou mais de R$ 24 milhões para os times participantes, segundo balanço divulgado pela empresa em agosto de 2026.

Como ganhar a cerveja

Para receber o prêmio, o torcedor precisa ter mais de 18 anos, estar cadastrado no Zé Delivery antes do início da quinta partida e indicar o clube vencedor como seu time de coração no aplicativo.

O benefício dá direito a um pack com 12 latas de 350 ml de Brahma Chopp ou a dois packs de Brahma 0,0%, versão sem álcool.

Cada CPF poderá fazer apenas um resgate. A promoção será encerrada quando um dos clubes atingir a sequência de cinco vitórias ou, no máximo, em 31 de dezembro de 2027.

O regulamento completo da promoção está disponível no site oficial da ação.

Além de aproximar a marca dos clubes e torcedores, a campanha também inclui a versão sem álcool da cerveja entre as opções de prêmio.

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