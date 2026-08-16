PROMOÇÃO

Brahma dará cerveja grátis à torcida de clube que vencer 5 jogos seguidos

Promoção vale para os 29 times parceiros da Sociedade Anônima de Brahma e será realizada por aplicativo

Wladmir Pinheiro

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 19:22

Brahma dará cerveja grátis à torcida de clube que vencer 5 jogos Crédito: Reproduçãop

A Brahma promete distribuir cerveja grátis para a torcida do primeiro clube participante da Sociedade Anônima de Brahma (S.A.B.) que vencer cinco partidas consecutivas. A promoção vale para qualquer competição profissional e contempla os 29 times parceiros do projeto da marca da Ambev.

O estoque reservado para a ação é parte da cerveja que havia sido separada antes da Copa do Mundo de 2026. A Brahma havia prometido distribuir os produtos caso a Seleção Brasileira conquistasse o hexa.

Cerveja faz bem para a saúde? 1 de 13

A Sociedade Anônima de Brahma foi criada em 2025 com o objetivo de apoiar o futebol brasileiro. O programa destina aos clubes 10% do valor gasto pelos torcedores no Zé Delivery. No primeiro ano, a iniciativa arrecadou mais de R$ 24 milhões para os times participantes, segundo balanço divulgado pela empresa em agosto de 2026.

Como ganhar a cerveja

Para receber o prêmio, o torcedor precisa ter mais de 18 anos, estar cadastrado no Zé Delivery antes do início da quinta partida e indicar o clube vencedor como seu time de coração no aplicativo.

O benefício dá direito a um pack com 12 latas de 350 ml de Brahma Chopp ou a dois packs de Brahma 0,0%, versão sem álcool.

Cada CPF poderá fazer apenas um resgate. A promoção será encerrada quando um dos clubes atingir a sequência de cinco vitórias ou, no máximo, em 31 de dezembro de 2027.

O regulamento completo da promoção está disponível no site oficial da ação.