Brasil atropela Holanda e se classifica às finais da Liga das Nações

Após certa irregularidade e uma derrota para a Itália, a seleção brasileira masculina de vôlei voltou a vencer na madrugada desta quinta-feira (6) e garantiu sua vaga na fase final da Liga das Nações. Exibindo consistência, o time nacional atropelou a Holanda, por 3 sets a 0, com parciais de 25/21, 25/15 e 25/20, em Pasay City, nas Filipinas. "Essa vitória era muito importante, ainda mais da maneira que foi, um jogo mais rápido, 3 a 0. Jogamos de maneira consistente o tempo todo. É um campeonato bem difícil, porque são três partidas na sequência: amanhã (sexta) já a Polônia e depois de amanhã (sábado) a China. Então era muito importante ter feito o jogo da maneira que fizemos. E amanhã é foco total de novo. A gente conseguiu dar um passo importante na classificação e agora é pensar na Polônia", comentou o técnico Renan Dal Zotto.

Com sua sétima vitória na competição, o Brasil chegou aos 22 pontos, na terceira colocação. Classificam-se apenas os oito primeiros colocados da tabela. E a seleção não poderá mais ser alcançada por França e Sérvia, nono e 10º colocados, respectivamente.

Um dos destaques do Brasil foi o central Lucão, autor de 10 pontos. "Talvez tenha sido minha melhor partida na Liga das Nações, principalmente na parte de bloqueio. Mas acho que o time todo soube sacar muito bem, o que facilitou para a gente, que está ali no meio, ter um bom deslocamento", comentou.

"Nossa virada de bola no primeiro set não foi tão boa, por isso foi mais equilibrado. Depois, no segundo e terceiro set, a gente voltou a virar bem a bola. Foi um jogo em que as coisas se encaixaram perfeitamente, e a gente espera amanhã poder fazer isso de novo. A gente sabe que vai ser um jogo duro, um jogo pesado. É um time que tem um plantel mais qualificado como um todo, qualquer um que entrar em quadra vai ser complicado, então a gente tem que estar 100% amanhã também", analisou Lucão.