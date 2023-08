Depois de vencer a anfitriã Austrália e seu grupo com sete jogadores da NBA, a seleção brasileira de basquete encerrou com vitória a participação no Boomers x World, torneio amistoso disputado em Melbourne. Na madrugada desta quinta-feira (horário de Brasília), bateu a Venezuela por 83 a 71 e fechou a competição com 100% de aproveitamento.



Destaque do duelo com os australianos, Bruno Caboclo mais uma vez liderou a equipe com bons números, ao anotar 15 pontos e sete rebotes. Léo Meindl, com 13 pontos e cinco rebotes, também foi bem. Vitor Benite (nove pontos e três assistências), Tim Soares (oito pontos) e Lucas Dias (10 pontos e oito rebotes) foram outros nomes importantes para a vitória.