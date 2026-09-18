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Brasil conhece adversário na fase de grupo de nova Copa do Mundo com 191 seleções

Seleção Brasileira está no Grupo D e fará sua estreia em outubro

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 19:14

Seleção Brasileira
Seleção Brasileira Crédito: Reprodução

A Seleção Brasileira já sabe quem enfrentará na primeira fase da inédita Copa do Mundo Sub-15. A Fifa divulgou nesta sexta-feira (18) os grupos e a tabela da competição, que terá a participação de 191 das 211 seleções filiadas à entidade e será disputada entre os dias 22 e 30 de outubro, no Azerbaijão.

O Brasil foi colocado no Grupo D e terá pela frente República Democrática do Congo, El Salvador, Guiné-Bissau, Nepal e Tunísia. A estreia brasileira está marcada para o dia 24 de outubro, diante de Guiné-Bissau.

A primeira edição do torneio terá uma dimensão bastante diferente das tradicionais competições organizadas pela Fifa. Ao todo, serão 32 grupos na fase inicial e quase mil partidas ao longo do evento, que contará com mais de 4 mil jogadores nascidos em 2011 ou 2012.

Confira a primeira lista de convocados da Seleção Brasileira para o ciclo da Copa do Mundo de 2030

Hugo Souza em treino do Corinthians por Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Pedro Morsico (Coritiba) por JP Pacheco/Coritiba
Otávio (Cruzeiro) por Marco Galvão / Cruzeiro
Wesley (Roma) por Divulgação
Mauro Júnior (PSV) por Divulgação/PSV
Matheuzinho (Corinthians) por Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Douglas Santos (Zenit) por Reprodução
Gabriel Magalhães (Arsenal)  por Lucas Figueiredo / CBF
Marquinhos (PSG) por Reprodução/ Getty Images
Luis Miguel Ferreira/Athletico-PR por Luis Miguel Ferreira/Athletico-PR
Jair (Nottingham Forest) por Divulgação (Nottingham Forest)
Vitor Reis (Manchester City) por Divulgação
Bruno Guimarães (Arsenal) por Bruno Guimarães
Breno Bidon (Corinthians)  por Rodrigo Coca/Corinthians
Martinelli em ação pelo Fluminense por LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
Danilo Santos (Botafogo) por Reprodução
Gabriel Bontenpo (Santos) por Raul Baretta/Santos
Douglas Luiz (Juventus) por RAFAEL RIBEIRO/CBF
Andrey Santos (Manchester United) por Divulgação/Manchester United
Endrick (Real Madrid)  por Divulgação
Vini Jr (Real Madrid)  por Rafael Ribeiro/CBF
Estêvão  (Chelsea)  por Reprodução/Redes Sociais
Pedro (Flamengo) por Gilvan de Souza / Flamengo
Samuel Lino (Flamengo) por Gilvan de Souza/Flamengo
Rayan (Bournemouth)  por Rafael Ribeiro/CBF
Raphinha (Barcelona) por Marc Graupera/FCBarcelona
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Hugo Souza em treino do Corinthians por Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Copa do Mundo terá formato diferente

Além do número elevado de participantes, a competição também terá um formato próprio. As partidas serão disputadas no futebol 8 contra 8, com dois tempos de 20 minutos.

A estrutura foi planejada para comportar a grande quantidade de jogos em um curto período. A infraestrutura disponível no Azerbaijão permitirá que até 20 partidas sejam realizadas simultaneamente, com cada campo recebendo até 10 confrontos por dia.

Na primeira fase, as seleções disputarão entre quatro e cinco partidas no sistema de todos contra todos dentro de seus respectivos grupos. Depois, as equipes serão separadas em seis níveis de desempenho para a disputa do mata-mata.

Estádios da Copa do Mundo feminina de 2027 no Brasil

Arena Fonte Nova (Salvador)  por Divulgação
Maracanã (Rio de Janeiro) por Daniel Basil/Portal da Copa
Mineirão (Belo Horizonte) por Divulgação
Arena Corinthians (São Paulo) por Alexandre Kocinas/Corinthians
Beira-Rio (Porto Alegre)  por Divulgação/Internacional
Mané Garrincha (Brasília)  por AGENCIA BRASIL
Arena Pernambuco (Pernambuco) por Divulgação
Arena Castelão (Fortaleza) por Divulgação
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Arena Fonte Nova (Salvador)  por Divulgação

A competição também foi pensada para garantir que todos os participantes permaneçam em atividade até o fim do torneio. Dessa forma, nenhuma seleção será eliminada definitivamente antes do encerramento de seu calendário, garantindo mais oportunidades de jogo e experiência aos jovens atletas.

As delegações serão formadas por 14 jogadores e até seis integrantes da comissão técnica. No fim da competição, a equipe que terminar na liderança do Nível A será declarada campeã mundial da categoria.

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Azerbaijão será sede da competição

O Azerbaijão foi escolhido pela Fifa como sede do torneio em junho deste ano. A maior parte das partidas será realizada no recém-construído Complexo de Competições de Hovsan, na capital Baku.

Também localizada em Baku, a Crystal Hall receberá os principais jogos da reta final, além das grandes finais do festival esportivo.

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