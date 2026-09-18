DESAFIO INÉDITO

Brasil conhece adversário na fase de grupo de nova Copa do Mundo com 191 seleções

Seleção Brasileira está no Grupo D e fará sua estreia em outubro

Pedro Carreiro

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 19:14

Seleção Brasileira Crédito: Reprodução

A Seleção Brasileira já sabe quem enfrentará na primeira fase da inédita Copa do Mundo Sub-15. A Fifa divulgou nesta sexta-feira (18) os grupos e a tabela da competição, que terá a participação de 191 das 211 seleções filiadas à entidade e será disputada entre os dias 22 e 30 de outubro, no Azerbaijão.

O Brasil foi colocado no Grupo D e terá pela frente República Democrática do Congo, El Salvador, Guiné-Bissau, Nepal e Tunísia. A estreia brasileira está marcada para o dia 24 de outubro, diante de Guiné-Bissau.

A primeira edição do torneio terá uma dimensão bastante diferente das tradicionais competições organizadas pela Fifa. Ao todo, serão 32 grupos na fase inicial e quase mil partidas ao longo do evento, que contará com mais de 4 mil jogadores nascidos em 2011 ou 2012.

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Copa do Mundo terá formato diferente

Além do número elevado de participantes, a competição também terá um formato próprio. As partidas serão disputadas no futebol 8 contra 8, com dois tempos de 20 minutos.

A estrutura foi planejada para comportar a grande quantidade de jogos em um curto período. A infraestrutura disponível no Azerbaijão permitirá que até 20 partidas sejam realizadas simultaneamente, com cada campo recebendo até 10 confrontos por dia.

Na primeira fase, as seleções disputarão entre quatro e cinco partidas no sistema de todos contra todos dentro de seus respectivos grupos. Depois, as equipes serão separadas em seis níveis de desempenho para a disputa do mata-mata.

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A competição também foi pensada para garantir que todos os participantes permaneçam em atividade até o fim do torneio. Dessa forma, nenhuma seleção será eliminada definitivamente antes do encerramento de seu calendário, garantindo mais oportunidades de jogo e experiência aos jovens atletas.

As delegações serão formadas por 14 jogadores e até seis integrantes da comissão técnica. No fim da competição, a equipe que terminar na liderança do Nível A será declarada campeã mundial da categoria.

Azerbaijão será sede da competição

O Azerbaijão foi escolhido pela Fifa como sede do torneio em junho deste ano. A maior parte das partidas será realizada no recém-construído Complexo de Competições de Hovsan, na capital Baku.