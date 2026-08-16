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Brasil conquista seu primeiro ouro na história do Mundial de ginástica rítmica com maior nota do ano

Conquista veio após o bronze do Brasil no geral ontem e a vaga antecipada nos Jogos de Los Angeles 2028

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 09:26

Brasil garantiu ouro inédito
Brasil garantiu ouro inédito Crédito: Reprodução

O Brasil conquistou neste domingo um título inédito no Mundial de ginástica rítmica, disputado em Frankfurt, na Alemanha. Na final da série simples, com cinco bolas, o conjunto brasileiro recebeu 29,450 pontos, garantiu a medalha de ouro e ainda alcançou a maior nota registrada no mundo em 2026.

Duda Arakaki, Sofia Madeira, Mariane Gonçalves, Maria Paula Caminha e Julia Kurunczi foram responsáveis pela apresentação que colocou o Brasil no lugar mais alto do pódio. Ao som de "Feeling Good", as brasileiras fizeram uma série praticamente sem erros e deixaram para trás a China, atual campeã olímpica, e a Bulgária, campeã dos Jogos de Tóquio.

A conquista veio um dia depois de o Brasil ficar com o bronze na prova geral e garantir de forma antecipada uma vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028.

O caminho até o ouro, no entanto, teve emoção. O conjunto brasileiro avançou para a final das cinco bolas com a oitava e última vaga, após uma falha em uma colaboração durante a classificatória. Na decisão, a história foi diferente. Terceiro país a se apresentar, o Brasil completou a série e recebeu 29,450 pontos.

A nota superou os 29,250 que as brasileiras haviam conseguido no Campeonato Pan-Americano, em junho, até então a melhor marca mundial da temporada. Na classificatória do Mundial, no sábado, o conjunto havia recebido 26,800 pontos.

A China terminou com a medalha de prata, com 28,900 pontos, enquanto a Bulgária completou o pódio com 28,400.

Assim que a nota brasileira apareceu, a técnica Camila Ferezin não conteve as lágrimas e comemorou: "A gente vai cantar o hino!".

Capitã do conjunto, Duda Arakaki também falou sobre o peso da conquista inédita. "Muita alegria. Estamos muito emocionadas. Sempre foi um sonho. Foi muito trabalho até a gente chegar aqui. Poder ver a bandeira do Brasil no lugar mais alto, poder representar nosso povo, nossa família, não tem preço", disse.

Nicole Pírcio também integra o conjunto brasileiro no Mundial, mas participa apenas da série mista. O Brasil retorna neste domingo para a decisão da prova, marcada para começar a partir das 9h (de Brasília).

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