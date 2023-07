Brasil conquista ouro na Copa do Mundo de ginástica rítmica

Meninas da ginástica exibem medalhas conquistadas na Romênia. Crédito: Divulgação/CBG

O Brasil realizou uma apresentação brilhante neste domingo e conquistou a medalha de ouro na prova mista de ginástica rítmica na etapa de Cluj-Napoca, na Romênia, da Challenge Cup. A equipe brasileira bateu algumas marcas importantes, inclusive conquistou mais de uma medalha em uma etapa do circuito mundial pela primeira vez na história.



É também a primeira vez que um país fora do eixo Europa-Ásia conquista quatro medalhas em uma só etapa em competições de elite. Além do ouro na mista, o Brasil ficou com a prata no cinco arcos, bronze no individual geral e outro bronze com Barbara Domingos na fita.

Na prova mista, o Brasil recebeu 31,700 de nota em sua apresentação com três fitas e duas bolas, superando a Itália, segunda colocada com 31,500 e Bulgária, com 30,850. Na final com cinco arcos, a seleção brasileira só ficou atrás da Itália. O Brasil recebeu 34,450 de nota, contra 35,500 das italianas. O México terminou em terceiro com 32,150.

Na fita, Barbara Domingos teve atuação de gala ao conquistar mais um bronze para o Brasil. Ela somou 30,250, e teve como tema a música "Bad Romance", de Lady Gaga. A alemã Darja Varfolomeev ficou com o ouro, seguida pela búlgara Eva Brezalieva, que somou 30.500.

Um dia antes, no sábado, o conjunto brasileiro, formado por Bárbara Galvão, Deborah Medrado, Duda Arakaki, Nicole Pírcio, Sofia Madeira e Victória Borges, terminou com a medalha de bronze ao somar 64,500 pontos. A Itália fechou com 70,050, contra 66,250 da Bulgária.

Em maio, as brasileiras já haviam conseguido um ouro nos cinco arcos, durante a etapa de Portimão da Challenge Cup. A competição faz parte da elite da Federação Internacional de Ginástica (FIG), abaixo da Copa do Mundo na hierarquia do circuito mundial. Muitas vezes, potências da ginástica rítmica, como China e Israel, não disputam etapas da Challenge, mas a disputa na Romênia tinha adversárias de muita tradição, como a Bulgária.

"Em Portimão, quando conseguimos o ouro na série de cinco arcos, a Bulgária não estava presente. Desta vez, conseguimos medalha no geral, no conjunto simples e no misto. Na verdade, nós não competimos com os outros, mas conosco mesmas, em busca da nossa superação. E desta vez tudo saiu, e num momento muito bom para dar essa visibilidade, com transmissão ao vivo. É importante o brasileiro saber que tem um esporte em que estamos competindo muito bem, fazendo bonito. Evoluímos muito", explicou a treinadora Camila Ferezin.