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Giuliana Mancini
Publicado em 29 de novembro de 2026 às 09:11
A Seleção Brasileira feminina empatou em 2x2 com o Japão neste domingo (29), em amistoso disputado no Edion Peace Wing Stadium, em Hiroshima. Os dois gols do Brasil foram marcados por jogadoras japonesas contra a própria meta: Nagano e Ishikawa. Do outro lado, Miyazawa balançou as redes duas vezes e garantiu o empate.
A partida faz parte da preparação das duas seleções para a Copa do Mundo Feminina de 2027. O confronto também marcou o 50º jogo de Arthur Elias à frente da equipe brasileira.
Como foram os gols de Brasil e Japão
O Brasil abriu o placar aos 28 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio, Lauren cabeceou a bola, que bateu em Nagano e entrou no gol: 1x0.
O Japão reagiu aos 35 minutos. Tanikawa fez boa jogada pela direita, foi até a linha de fundo e cruzou para o meio. Miyazawa recebeu e deixou tudo igual.
Na etapa final, o Brasil voltou a ficar à frente aos 19 minutos. Duda Sampaio cobrou uma falta, a goleira Yamashita espalmou e Hasegawa tentou afastar o perigo. Mas, no lance, chutou em cima de Ishikawa e a bola foi para dentro, assinalando o segundo da Seleção canarinha.
A vantagem brasileira, porém, durou pouco. Aos 24 minutos, Miyazawa recebeu livre dentro da área e marcou novamente para o Japão, fechando o placar em 2x2.
O Brasil ainda chegou a balançar as redes com Luany, após passe de Geyse, mas o lance foi anulado por impedimento.
Quando será o próximo jogo do Brasil?
As seleções voltam a se enfrentar no próximo sábado (5), no último compromisso da equipe brasileira em 2026. O amistoso será disputado no JFE Harenokuni Stadium, em Okayama, no Japão, às 3h (horário de Brasília).