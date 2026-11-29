FUTEBOL FEMININO

Brasil conta com dois gols contra do Japão, mas fica no empate em amistoso

Seleção Brasileira Feminina ficou na frente do placar duas vezes, com gols contra de Nagano e Ishikawa, mas Miyazawa marcou os dois gols japoneses e deixou tudo igual

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de novembro de 2026 às 09:11

Brasil empatou em 2x2 com o Japão Crédito: Luciana Vermell/CBF

A Seleção Brasileira feminina empatou em 2x2 com o Japão neste domingo (29), em amistoso disputado no Edion Peace Wing Stadium, em Hiroshima. Os dois gols do Brasil foram marcados por jogadoras japonesas contra a própria meta: Nagano e Ishikawa. Do outro lado, Miyazawa balançou as redes duas vezes e garantiu o empate.

A partida faz parte da preparação das duas seleções para a Copa do Mundo Feminina de 2027. O confronto também marcou o 50º jogo de Arthur Elias à frente da equipe brasileira.

Como foram os gols de Brasil e Japão

O Brasil abriu o placar aos 28 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio, Lauren cabeceou a bola, que bateu em Nagano e entrou no gol: 1x0.

O Japão reagiu aos 35 minutos. Tanikawa fez boa jogada pela direita, foi até a linha de fundo e cruzou para o meio. Miyazawa recebeu e deixou tudo igual.

Na etapa final, o Brasil voltou a ficar à frente aos 19 minutos. Duda Sampaio cobrou uma falta, a goleira Yamashita espalmou e Hasegawa tentou afastar o perigo. Mas, no lance, chutou em cima de Ishikawa e a bola foi para dentro, assinalando o segundo da Seleção canarinha.

A vantagem brasileira, porém, durou pouco. Aos 24 minutos, Miyazawa recebeu livre dentro da área e marcou novamente para o Japão, fechando o placar em 2x2.

O Brasil ainda chegou a balançar as redes com Luany, após passe de Geyse, mas o lance foi anulado por impedimento.

Quando será o próximo jogo do Brasil?