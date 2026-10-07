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Brasil é ultrapassado por Portugal e perde posição no ranking da Fifa; veja o top 10

Mesmo sem perder na última Data Fifa, equipe de Ancelotti caiu para 6ª colocação

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 18:07

Seleção Brasileira
Seleção Brasileira Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

A Seleção Brasileira desceu um degrau no ranking masculino da Fifa após a última Data Fifa. Em nova atualização da lista divulgada nesta quarta-feira (7), o Brasil aparece em sexto lugar. Quem passou à frente foi Portugal, que saltou do sétimo para o quinto posto depois de vencer todas as quatro partidas que disputou pela Liga das Nações da Uefa.

Veja os 10 primeiros colocados do ranking da Fifa

1º - Espanha - 2.011,57 pontos por Reprodução
2º - Argentina - 1.972,80 pontos por Divulgação
3º - França - 1.958,86 pontos por Reprodução
4º - Inglaterra - 1.925,59 pontos por Reprodução
5º - Portugal - 1.807,69 pontos por Reprodução
6º - Brasil - 1.806,51 pontos por Rafael Ribeiro/CBF
7º - Marrocos - 1.805,34 pontos por Divulgação
8º - Bélgica - 1.779,17 pontos por Reprodução
9º - Holanda - 1.778,61 pontos por Reprodução
10º - México - 1.746,04 pontos por Divulgação
1 de 10
1º - Espanha - 2.011,57 pontos por Reprodução

A diferença entre as duas equipes é mínima: 1,18 ponto separa os portugueses (1.807,69) do Brasil (1.806,51). Logo atrás vem Marrocos, que também perdeu uma posição e ocupa o sétimo lugar com 1.805,34 pontos, deixando a briga pelo quinto lugar aberta para as próximas atualizações.

A queda não veio de maus resultados. O time de Ancelotti encerrou a data Fifa invicto: enfrentou a Austrália duas vezes, com uma vitória e um empate, e ainda bateu a Índia, embora o desempeno não tenha sido dos melhores. A subida de Portugal, única seleção do top 10 a ganhar posições, foi impulsionada por duas vitórias sobre a Noruega e triunfos contra Dinamarca e País de Gales.

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No topo, nada mudou. A campeã mundial Espanha segue como líder e aumentou a distância para a Argentina depois de também somar quatro vitórias na Liga das Nações. A lista atualizada leva em conta 338 jogos internacionais realizados desde o fim da Copa do Mundo. O próximo ranking sai em 18 de novembro, após a próxima janela de partidas entre seleções.

Tags:

Brasil Seleção Brasileira Seleção Fifa

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