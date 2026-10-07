FUTEBOL DE SELEÇÕES

Brasil é ultrapassado por Portugal e perde posição no ranking da Fifa; veja o top 10

Mesmo sem perder na última Data Fifa, equipe de Ancelotti caiu para 6ª colocação

Pedro Carreiro

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 18:07

Seleção Brasileira Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

A Seleção Brasileira desceu um degrau no ranking masculino da Fifa após a última Data Fifa. Em nova atualização da lista divulgada nesta quarta-feira (7), o Brasil aparece em sexto lugar. Quem passou à frente foi Portugal, que saltou do sétimo para o quinto posto depois de vencer todas as quatro partidas que disputou pela Liga das Nações da Uefa.

Veja os 10 primeiros colocados do ranking da Fifa 1 de 10

A diferença entre as duas equipes é mínima: 1,18 ponto separa os portugueses (1.807,69) do Brasil (1.806,51). Logo atrás vem Marrocos, que também perdeu uma posição e ocupa o sétimo lugar com 1.805,34 pontos, deixando a briga pelo quinto lugar aberta para as próximas atualizações.

A queda não veio de maus resultados. O time de Ancelotti encerrou a data Fifa invicto: enfrentou a Austrália duas vezes, com uma vitória e um empate, e ainda bateu a Índia, embora o desempeno não tenha sido dos melhores. A subida de Portugal, única seleção do top 10 a ganhar posições, foi impulsionada por duas vitórias sobre a Noruega e triunfos contra Dinamarca e País de Gales.