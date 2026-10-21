Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Brasil fica fora do pódio no Mundial de ginástica e adia vaga para Olimpíadas de Los Angeles 2028

Com Rebeca Andrade e Flávia Saraiva, equipe feminina termina em 5º lugar em Roterdã e terá de buscar a classificação olímpica no Mundial de 2027

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 19:06

A seleção brasileira feminina de ginástica artística terminou a final por equipes do Mundial de 2026, em Roterdã, na Holanda, na quinta colocação
A seleção brasileira feminina de ginástica artística terminou a final por equipes do Mundial de 2026, em Roterdã, na Holanda, na quinta colocação Crédito: Melogym/CBG

A seleção brasileira feminina de ginástica artística terminou a final por equipes do Mundial de 2026, em Roterdã, na Holanda, disputada nesta quarta-feira (21), na quinta colocação. Com 159,730 pontos, o Brasil ficou fora do pódio e perdeu a chance de garantir, já neste ano, a vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

Apenas os três primeiros colocados asseguraram presença direta na Olimpíada. A China ficou com o ouro, somando 165,764 pontos, seguida pelos Estados Unidos, com 165,531. O bronze foi do Japão, com 164,063, resultado que recoloca as japonesas entre as melhores do mundo por equipes depois de 60 anos. A França terminou em quarto, com 161,130. Agora, o Brasil terá de buscar a classificação no Mundial de 2027, que distribuirá mais nove vagas olímpicas por equipes.

Classificação no limite

A campanha brasileira na final já começou de forma apertada. Na fase de classificação, a equipe avançou em 8º lugar, última posição que dava acesso à decisão. Na final, competiram Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Lorrane Oliveira, Thais Fidelis e Sophia Weisberg, com Gabriela Bouças como reserva.

Rebeca Andrade

Rebeca Andrade no Prêmio Laureus por Reprodução I Instagram
Rebeca Andrade por Brazil News e Leca Novo/Divulgação
Rebeca Andrade no Carnaval por Reprodução I Redes sociais
Simone Biles, Rebeca Andrade e Jordan Chiles no pódio em Paris-2024 por Alexandre Loureiro/COB
Rebeca Andrade conquistou o ouro no solo, em Paris por Alexandre Loureiro/COB
A ginasta brasileira Rebeca Andrade conquista a medalha de ouro na final do solo por Alexandre Loureiro/COB
[Edicase]Rebeca Andrade conquistou 6 medalhas olímpicas (Imagem: A.RICARDO | Shutterstock) por
[Edicase]Rebeca Andrade é a maior medalhista olímpica do Brasil (Imagem: A.RICARDO | Shutterstock) por
Rebeca Andrade ouro por Alexandre Loureiro/COB
Rebeca Andrade é reverenciada por Simone Biles por Divulgação Jogos Olimpícos
Rebeca Andrade na apresentação do solo por Ricardo Bufolin/CBG
Rebeca Andrade e Simone Biles em pódio do salto individual por Ricardo Bufolin/CBG
Rebeca Andrade levou a prata no salto por Ricardo Bufolin/CBG
Rebeca Andrade leva a prata no salto por COI/Reprodução Twitter
Rebeca Andrade recebe a medalha de prata que conquistou na final do individual geral por Luiza Moraes/COB
Rebeca Andrade conquistou a medalha de prata na final do individual geral por Luiza Moraes/COB
Rebeca Andrade na trave por Ricardo Bufolin/CBG
Rebeca Andrade faturou prata por Ricardo Bufolin/CBG
2024.08.01 - Jogos OlÃ­mpicos Paris 2024 - Rebeca Andrade. Foto Luiza Moraes/COB por Luiza Moraes/COB
[Edicase]Rebeca Andrade é a segunda mulher negra a conquistar o título de campeã mundial na ginástica (Imagem: artistic gymnastics | Shutterstock) por
[Edicase]Rebeca Andrade foi a primeira brasileira a conquistar uma medalha olímpica na ginástica artística (Imagem: A.RICARDO | Shutterstock) por
2024.07.28 - Jogos OlÃ­mpicos Paris 2024 - GinÃ¡stica ArtÃ­stica Feminina. Na foto, a ginasta Rebeca Andrade durante a fase qualificatÃ³ria. por Miriam Jeske/COB
Rebeca Andrade vai disputar cinco finais por Miriam Jeske/COB
Ginasta Rebeca Andrade por Rafael Bello/COB
Rebeca Andrade  por
Rebeca Andrade por Divulgação
Rebeca Andrade faturou mais um ouro por Ricardo Bufolin/CBG
Rebeca Andrade comemora o ouro no salto do Pan por Marcelo Hernandez/Santiago 2023 via Photosport
Rebeca Andrade em treino de pódio no Pan de Santiago: ginasta é uma das estrelas brasileiras no evento por Alexandre Loureiro/COB
Rebeca Andrade com a medalha de ouro conquistada no salto no Mundial por Ricardo Bufolin/CBG
Rebeca Andrade ganha medalha de ouro por Reprodução
Rebeca Andrade por Reprodução/Cazé TV
Rebeca Andrade conquistou a prata no Mundial de ginástica por Ricardo Bufolin/CBG
Rebeca Andrade durante apresentação no Mundial de ginástica artística por Ricardo Bufolin/CBG
Rebeca Andrade apresenta novo solo com músicas por Ricardo Bufolin/CBG
1 de 35
Rebeca Andrade no Prêmio Laureus por Reprodução I Instagram

Salto foi o ponto alto

O melhor momento do Brasil veio no salto. Rebeca Andrade, campeã olímpica no aparelho e de volta às competições após um ano sabático, executou um Yurchenko com dupla pirueta e recebeu 14,400, a maior nota da equipe no dia. A jovem Sophia Weisberg, de 16 anos, também se destacou: tirou 14,033 e ajudou o país a subir provisoriamente para o segundo lugar.

Na trave, aparelho que fechou a participação brasileira, Flávia Saraiva somou 14,066, e Rebeca, muito aplaudida pelo público, recebeu 13,433. Nas barras assimétricas, a melhor nota foi de Lorrane Oliveira, com 13,533.

O solo, porém, custou caro. Nenhuma brasileira passou dos 13 pontos no aparelho. Flávia, que vinha bem na série, se desequilibrou na última acrobacia e pisou fora do tablado, o que rendeu desconto.

Leia mais

Imagem - Primeiro Ba-Vi de 2027 tem data; confira a tabela completa do Campeonato Baiano

Primeiro Ba-Vi de 2027 tem data; confira a tabela completa do Campeonato Baiano

Imagem - Campeonato Baiano 2027: confira calendário, formato e novidade no VAR

Campeonato Baiano 2027: confira calendário, formato e novidade no VAR

Imagem - Jogos de futebol hoje (21/10): veja horários e onde assistir ao vivo

Jogos de futebol hoje (21/10): veja horários e onde assistir ao vivo

Ainda há medalhas em jogo

Apesar do resultado por equipes, o Brasil segue com chances de pódio em Roterdã. Na sexta-feira (23), Flávia Saraiva e Lorrane Oliveira disputam a final do individual geral. No sábado, Rebeca Andrade compete na final do salto, e, no domingo, Flávia volta para a final da trave.

Mais recentes

Imagem - Primeiro Ba-Vi de 2027 tem data; confira a tabela completa do Campeonato Baiano

Primeiro Ba-Vi de 2027 tem data; confira a tabela completa do Campeonato Baiano
Imagem - Campeonato Baiano 2027: confira calendário, formato e novidade no VAR

Campeonato Baiano 2027: confira calendário, formato e novidade no VAR
Imagem - Sem Renê, Vitória terá desafio no ataque contra o Athletico-PR; veja as opções de Jair Ventura

Sem Renê, Vitória terá desafio no ataque contra o Athletico-PR; veja as opções de Jair Ventura