Brasil fica fora do pódio no Mundial de ginástica e adia vaga para Olimpíadas de Los Angeles 2028

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Pedro Carreiro
Publicado em 21 de outubro de 2026 às 19:06
A seleção brasileira feminina de ginástica artística terminou a final por equipes do Mundial de 2026, em Roterdã, na Holanda, disputada nesta quarta-feira (21), na quinta colocação. Com 159,730 pontos, o Brasil ficou fora do pódio e perdeu a chance de garantir, já neste ano, a vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.
Apenas os três primeiros colocados asseguraram presença direta na Olimpíada. A China ficou com o ouro, somando 165,764 pontos, seguida pelos Estados Unidos, com 165,531. O bronze foi do Japão, com 164,063, resultado que recoloca as japonesas entre as melhores do mundo por equipes depois de 60 anos. A França terminou em quarto, com 161,130. Agora, o Brasil terá de buscar a classificação no Mundial de 2027, que distribuirá mais nove vagas olímpicas por equipes.
A campanha brasileira na final já começou de forma apertada. Na fase de classificação, a equipe avançou em 8º lugar, última posição que dava acesso à decisão. Na final, competiram Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Lorrane Oliveira, Thais Fidelis e Sophia Weisberg, com Gabriela Bouças como reserva.
Rebeca Andrade
O melhor momento do Brasil veio no salto. Rebeca Andrade, campeã olímpica no aparelho e de volta às competições após um ano sabático, executou um Yurchenko com dupla pirueta e recebeu 14,400, a maior nota da equipe no dia. A jovem Sophia Weisberg, de 16 anos, também se destacou: tirou 14,033 e ajudou o país a subir provisoriamente para o segundo lugar.
Na trave, aparelho que fechou a participação brasileira, Flávia Saraiva somou 14,066, e Rebeca, muito aplaudida pelo público, recebeu 13,433. Nas barras assimétricas, a melhor nota foi de Lorrane Oliveira, com 13,533.
O solo, porém, custou caro. Nenhuma brasileira passou dos 13 pontos no aparelho. Flávia, que vinha bem na série, se desequilibrou na última acrobacia e pisou fora do tablado, o que rendeu desconto.
Apesar do resultado por equipes, o Brasil segue com chances de pódio em Roterdã. Na sexta-feira (23), Flávia Saraiva e Lorrane Oliveira disputam a final do individual geral. No sábado, Rebeca Andrade compete na final do salto, e, no domingo, Flávia volta para a final da trave.