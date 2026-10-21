CLASSIFICAÇÃO ADIADA

Brasil fica fora do pódio no Mundial de ginástica e adia vaga para Olimpíadas de Los Angeles 2028

Com Rebeca Andrade e Flávia Saraiva, equipe feminina termina em 5º lugar em Roterdã e terá de buscar a classificação olímpica no Mundial de 2027

Pedro Carreiro

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 19:06

A seleção brasileira feminina de ginástica artística terminou a final por equipes do Mundial de 2026, em Roterdã, na Holanda, na quinta colocação Crédito: Melogym/CBG

A seleção brasileira feminina de ginástica artística terminou a final por equipes do Mundial de 2026, em Roterdã, na Holanda, disputada nesta quarta-feira (21), na quinta colocação. Com 159,730 pontos, o Brasil ficou fora do pódio e perdeu a chance de garantir, já neste ano, a vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

Apenas os três primeiros colocados asseguraram presença direta na Olimpíada. A China ficou com o ouro, somando 165,764 pontos, seguida pelos Estados Unidos, com 165,531. O bronze foi do Japão, com 164,063, resultado que recoloca as japonesas entre as melhores do mundo por equipes depois de 60 anos. A França terminou em quarto, com 161,130. Agora, o Brasil terá de buscar a classificação no Mundial de 2027, que distribuirá mais nove vagas olímpicas por equipes.

Classificação no limite

A campanha brasileira na final já começou de forma apertada. Na fase de classificação, a equipe avançou em 8º lugar, última posição que dava acesso à decisão. Na final, competiram Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Lorrane Oliveira, Thais Fidelis e Sophia Weisberg, com Gabriela Bouças como reserva.

Rebeca Andrade 1 de 35

Salto foi o ponto alto

O melhor momento do Brasil veio no salto. Rebeca Andrade, campeã olímpica no aparelho e de volta às competições após um ano sabático, executou um Yurchenko com dupla pirueta e recebeu 14,400, a maior nota da equipe no dia. A jovem Sophia Weisberg, de 16 anos, também se destacou: tirou 14,033 e ajudou o país a subir provisoriamente para o segundo lugar.

Na trave, aparelho que fechou a participação brasileira, Flávia Saraiva somou 14,066, e Rebeca, muito aplaudida pelo público, recebeu 13,433. Nas barras assimétricas, a melhor nota foi de Lorrane Oliveira, com 13,533.

O solo, porém, custou caro. Nenhuma brasileira passou dos 13 pontos no aparelho. Flávia, que vinha bem na série, se desequilibrou na última acrobacia e pisou fora do tablado, o que rendeu desconto.

Ainda há medalhas em jogo