Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Brasil fica sem representantes entre os indicados aos prêmios de melhor jovem talento da Bola de Ouro 2026

France Football anunciou dez candidatos ao Troféu Kopa masculino e cinco concorrentes ao prêmio de jovem talento feminino

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 16:25

Yamal foi o vencedor do prêmio em 2024 e 2025
Yamal foi o vencedor do prêmio em 2024 e 2025 Crédito: Divulgação/Bola de Ouro

O Brasil não terá representantes nas disputas pelos prêmios de melhor jovem talento da Bola de Ouro de 2026. A France Football divulgou nesta terça-feira (8) as listas das categorias masculina e feminina, que reúnem 15 jogadores e jogadoras de diferentes clubes e nacionalidades.

No masculino, dez atletas concorrem ao Troféu Kopa, prêmio criado em 2018 para reconhecer o principal jovem jogador do futebol mundial. Entre os nomes anunciados estão Lamine Yamal e Pau Cubarsí, do Barcelona, principais favoritos ao prêmio.

Indicados ao prêmio de jovem talento masculino da Bola de Ouro 2026

Zaïre-Emerey (França e PSG) por Divulgação
Johan Manzambi (Suiça e Aston Villa) por Divulgação
Ibrahim Maza (Argélia e Bayer Leverkusen) por Divulgação
Lamine Yamal (Espanha e Barcelona) por Divulgação
Éli Junior Kroupi (França e Bournemouth) por Divulgação
Lennart Karl (Alemanha e Bayern de Munique) por Divulgação
Pau Cubarsí (Espanha e Barcelona) por Divulgação
Kerim Alajbegovic (Bósnia e Herzegovina e Juvenus) por Divulgação
Yan Diomandé (Costa do Marfim e Real Madrid) por Divulgação
Ayyoub Bouaddi (Marrocos e Manchester City) por Divulgação
1 de 10
Zaïre-Emerey (França e PSG) por Divulgação

Yamal, vencedor das últimas duas edições do prêmio, aparece novamente entre os destaques da nova geração após mais uma temporada de protagonismo pelo Barcelona e a conquista da Copa do Mundo com a Espanha. Cubarsí, companheiro de clube, também participou da campanha espanhola e foi eleito o melhor jogador jovem da competição.

Outro nome de destaque é Bouaddi, de 19 anos. O meio-campista ganhou espaço no Lille antes de se transferir para o Manchester City e foi destaque na Copa do Mundo pelo Marrocos. A relação masculina ainda conta com nomes como Yan Diomande, que passou pelo RB Leipzig antes de chegar ao Real Madrid, e Warren Zaïre-Emery, do Paris Saint-Germain.

Leia mais

Imagem - Goleira da Seleção é a única brasileira entre as 30 indicadas à Bola de Ouro feminina

Goleira da Seleção é a única brasileira entre as 30 indicadas à Bola de Ouro feminina

Imagem - Três brasileiros são indicados ao prêmio de melhor jogador do mundo; confira lista completa

Três brasileiros são indicados ao prêmio de melhor jogador do mundo; confira lista completa

Imagem - Time brasileiro é indicado e entra na disputa da Bola de Ouro contra gigantes europeus após temporada de títulos

Time brasileiro é indicado e entra na disputa da Bola de Ouro contra gigantes europeus após temporada de títulos

Barça também domina na categoria feminina

A disputa pelo prêmio de melhor jovem talento feminino terá cinco concorrentes, com o Barcelona sendo o único clube a contar com duas representantes. Vicky López e Clara Serrajordi foram incluídas na lista divulgada pela France Football.

Chelsea, Real Madrid e Lyon também têm jogadoras na disputa. Veerle Buurman representa o clube inglês, enquanto Felicia Schröder aparece pelo Real Madrid após passagem pelo BK Häcken. A lista é completada por Lily Yohannes, do Lyon.

Indicadas ao prêmio de jovem talento feminino da Bola de Ouro 2026

Veerle Buurman (Holanda e Chelsea) por Divulgação
Felicia Schröder (Suécia e Real Madrid) por Divulgação
Vicky López (Espanha e Barcelona) por Divulgação
Clara Serra Jordi ( por Divulgação
Lily Yohannes (Estados Unidos e OL Lyones) por Divulgação
1 de 5
Veerle Buurman (Holanda e Chelsea) por Divulgação

Os vencedores das duas categorias serão anunciados em 26 de outubro, durante a cerimônia da Bola de Ouro de 2026, marcada para Londres, na Inglaterra.

Tags:

Bola de Ouro 2026

Mais recentes

Imagem - Destaque de Cabo Verde na Copa do Mundo, Vozinha está entre os indicados ao prêmio de melhor goleiro da Bola de Ouro

Destaque de Cabo Verde na Copa do Mundo, Vozinha está entre os indicados ao prêmio de melhor goleiro da Bola de Ouro
Imagem - Goleira da Seleção é a única brasileira entre as 30 indicadas à Bola de Ouro feminina

Goleira da Seleção é a única brasileira entre as 30 indicadas à Bola de Ouro feminina
Imagem - Três brasileiros são indicados ao prêmio de melhor jogador do mundo; confira lista completa

Três brasileiros são indicados ao prêmio de melhor jogador do mundo; confira lista completa