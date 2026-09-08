Brasil fica sem representantes entre os indicados aos prêmios de melhor jovem talento da Bola de Ouro 2026

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Pedro Carreiro
Publicado em 8 de setembro de 2026 às 16:25
O Brasil não terá representantes nas disputas pelos prêmios de melhor jovem talento da Bola de Ouro de 2026. A France Football divulgou nesta terça-feira (8) as listas das categorias masculina e feminina, que reúnem 15 jogadores e jogadoras de diferentes clubes e nacionalidades.
No masculino, dez atletas concorrem ao Troféu Kopa, prêmio criado em 2018 para reconhecer o principal jovem jogador do futebol mundial. Entre os nomes anunciados estão Lamine Yamal e Pau Cubarsí, do Barcelona, principais favoritos ao prêmio.
Indicados ao prêmio de jovem talento masculino da Bola de Ouro 2026
Yamal, vencedor das últimas duas edições do prêmio, aparece novamente entre os destaques da nova geração após mais uma temporada de protagonismo pelo Barcelona e a conquista da Copa do Mundo com a Espanha. Cubarsí, companheiro de clube, também participou da campanha espanhola e foi eleito o melhor jogador jovem da competição.
Outro nome de destaque é Bouaddi, de 19 anos. O meio-campista ganhou espaço no Lille antes de se transferir para o Manchester City e foi destaque na Copa do Mundo pelo Marrocos. A relação masculina ainda conta com nomes como Yan Diomande, que passou pelo RB Leipzig antes de chegar ao Real Madrid, e Warren Zaïre-Emery, do Paris Saint-Germain.
A disputa pelo prêmio de melhor jovem talento feminino terá cinco concorrentes, com o Barcelona sendo o único clube a contar com duas representantes. Vicky López e Clara Serrajordi foram incluídas na lista divulgada pela France Football.
Chelsea, Real Madrid e Lyon também têm jogadoras na disputa. Veerle Buurman representa o clube inglês, enquanto Felicia Schröder aparece pelo Real Madrid após passagem pelo BK Häcken. A lista é completada por Lily Yohannes, do Lyon.
Indicadas ao prêmio de jovem talento feminino da Bola de Ouro 2026
Os vencedores das duas categorias serão anunciados em 26 de outubro, durante a cerimônia da Bola de Ouro de 2026, marcada para Londres, na Inglaterra.