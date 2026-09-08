O FUTURO DO ESPORTE

Brasil fica sem representantes entre os indicados aos prêmios de melhor jovem talento da Bola de Ouro 2026

France Football anunciou dez candidatos ao Troféu Kopa masculino e cinco concorrentes ao prêmio de jovem talento feminino

Pedro Carreiro

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 16:25

Yamal foi o vencedor do prêmio em 2024 e 2025 Crédito: Divulgação/Bola de Ouro

O Brasil não terá representantes nas disputas pelos prêmios de melhor jovem talento da Bola de Ouro de 2026. A France Football divulgou nesta terça-feira (8) as listas das categorias masculina e feminina, que reúnem 15 jogadores e jogadoras de diferentes clubes e nacionalidades.

No masculino, dez atletas concorrem ao Troféu Kopa, prêmio criado em 2018 para reconhecer o principal jovem jogador do futebol mundial. Entre os nomes anunciados estão Lamine Yamal e Pau Cubarsí, do Barcelona, principais favoritos ao prêmio.

Indicados ao prêmio de jovem talento masculino da Bola de Ouro 2026 1 de 10

Yamal, vencedor das últimas duas edições do prêmio, aparece novamente entre os destaques da nova geração após mais uma temporada de protagonismo pelo Barcelona e a conquista da Copa do Mundo com a Espanha. Cubarsí, companheiro de clube, também participou da campanha espanhola e foi eleito o melhor jogador jovem da competição.

Outro nome de destaque é Bouaddi, de 19 anos. O meio-campista ganhou espaço no Lille antes de se transferir para o Manchester City e foi destaque na Copa do Mundo pelo Marrocos. A relação masculina ainda conta com nomes como Yan Diomande, que passou pelo RB Leipzig antes de chegar ao Real Madrid, e Warren Zaïre-Emery, do Paris Saint-Germain.

Barça também domina na categoria feminina

A disputa pelo prêmio de melhor jovem talento feminino terá cinco concorrentes, com o Barcelona sendo o único clube a contar com duas representantes. Vicky López e Clara Serrajordi foram incluídas na lista divulgada pela France Football.

Chelsea, Real Madrid e Lyon também têm jogadoras na disputa. Veerle Buurman representa o clube inglês, enquanto Felicia Schröder aparece pelo Real Madrid após passagem pelo BK Häcken. A lista é completada por Lily Yohannes, do Lyon.

Indicadas ao prêmio de jovem talento feminino da Bola de Ouro 2026 1 de 5