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Brasil jogará em estádio na Índia que recebeu Messi e teve evento marcado por confusão

Revolta generalizada se deu pela curta duração do evento; público pagou mais de US$ 100 (R$ 540 na cotação da época) no ingresso

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 16:48

Torcedores se revoltaram após visita de Messi
Torcedores se revoltaram após visita de Messi Crédito: Reprodução

O Brasil encerra sua participação na Super Data Fifa de setembro e outubro no próximo sábado (3), às 11h (de Brasília), quando encara a Índia, em Calcutá. O Estádio Salt Lake, palco da partida, recebeu evento em que Lionel Messi foi homenageado com uma estátua e que terminou em pancadaria.

Em dezembro do ano passado, Messi realizou uma visita ao país asiático. Na cidade, o Sree Bhumi Sporting Club inaugurou uma estátua de 21 metros de altura em homenagem ao craque argentino. A obra já foi retirada sobre risco de segurança e ameaça de cair nos moradores da região.

Torcedores se revoltaram após visita de Messi

Torcedores se revoltaram após visita de Messi por REUTERS/Sahiba Chawdhary
Torcedores se revoltaram após visita de Messi por REUTERS/Sahiba Chawdhary
Torcedores se revoltaram após visita de Messi por REUTERS/Sahiba Chawdhary
Torcedores se revoltaram após visita de Messi por Reprodução
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Torcedores se revoltaram após visita de Messi por REUTERS/Sahiba Chawdhary

Já na aparição no estádio, o jogador de 39 anos caminhou pelo gramados por cerca de 20 minutos, ao lado de Luis Suárez e Rodrigo De Paul. Depois, alguns torcedores invadiram o campo e arremessaram cadeiras da arquibancada e outros objetos.

A revolta generalizada se deu pela curta duração do evento, onde o público pagou mais de US$ 100 (R$ 540 na cotação da época) no ingresso. "Ver Messi era um sonho. Mas não tive a oportunidade de vê-lo devido à desorganização no estádio", lamentou Nabin Chatterjee, empresário de 37 anos.

Javed Shamim, oficial da polícia estadual da região, afirmou que o chefe da organização foi detido pelo ocorrido. A Federação de Futebol da Índia (AIFF, em inglês) disse que não participou da "organização, planejamento e execução" do episódio e que não recebeu nenhuma autorização para solicitação.

A seleção brasileira entra em campo diante dos indianos depois de dois confrontos contra a Austrália. No primeiro, um empate em 1 a 1 na cidade de Townsville. Na sequência, em Brisbane, triunfo do time de Ancelotti por 4 a 2, com gols de Vanderson, Raphinha, Bruno Guimarães e Vini Jr.

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