Brasil mantém 5º lugar no ranking masculino da Fifa; Argentina lidera

A seleção brasileira manteve o quinto lugar no ranking masculino da Fifa, divulgado nesta quinta-feira. Trata-se da primeira atualização da lista desde a estreia de Dorival Júnior como treinador da equipe nacional. Atual campeã mundial, a Argentina sustentou a primeira colocação, agora com maior vantagem sobre a segunda colocada, a França.

A seleção de Dorival passou de 1.784,09 pontos, da atualização anterior, feita em fevereiro, para 1.788,65. O crescimento se deve aos bons resultados da última Data Fifa, que marcaram a estreia do treinador no comando da equipe. O time venceu a Inglaterra por 1 a 0, em Londres, e empatou com Espanha, por 3 a 3, em Madri, no mês passado.