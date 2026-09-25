REPERCUSSÃO INTERNACIONAL

'Brasil não é mais Brasil': imprensa internacional repercute empate da Seleção contra Austrália

Imprensa espanhola e portuguesa destacou a atuação abaixo do esperado da equipe de Carlo Ancelotti no primeiro amistoso após a Copa do Mundo

Pedro Carreiro

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 11:47

Brasil 1x1 Austrália - Amistoso internacional Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

A estreia ruim da Seleção Brasileira no ciclo para a Copa do Mundo de 2030 não passou despercebida pela imprensa internacional. O empate por 1x1 com a Austrália, nesta sexta-feira (25), em Townsville, foi repercutido por veículos da Espanha e de Portugal, que fizeram críticas à atuação da equipe comandada por Carlo Ancelotti.

O Brasil precisou buscar o resultado nos minutos finais depois de sair atrás no placar e ter uma atuação muito abaixo do esperado durante quase toda a partida. Irankunda abriu o marcador para os australianos em uma cobrança de falta, enquanto Rayan, já nos acréscimos, aproveitou escanteio cobrado por Raphinha e marcou de cabeça para evitar a derrota.

A atuação da Seleção foi o alvo das análises publicadas por jornais esportivos internacionais, que destacaram o desempenho negativo da equipe brasileira. Na Espanha, o Mundo Deportivo, de Barcelona, relacionou o desempenho apresentado em Townsville às dúvidas que permaneceram após a eliminação na última Copa do Mundo.

“Um cabeceio de Rayan, com assistência de Raphinha aos 95 minutos, evitou um vexame para o Brasil em Queensland, onde a Austrália esteve a um triz de uma vitória histórica. Enquanto isso, a seleção brasileira, renovada por Ancelotti e agora sem Casemiro e Neymar, entre outros, não conseguiu dissipar as dúvidas levantadas na última Copa do Mundo”, avaliou o jornal.

Confira a primeira lista de convocados da Seleção Brasileira para o ciclo da Copa do Mundo de 2030 1 de 26

Também da Espanha, mas de Madrid, o AS chamou atenção para as mudanças no elenco, mas considerou que a Seleção ainda apresenta problemas semelhantes aos do ciclo anterior.

“Um novo ciclo com os mesmos problemas do anterior. Sem Neymar, Casemiro, Danilo ou Alex Sandro, mas com Vinicius Junior, Raphinha, Endrick e Estêvão, o Brasil ainda não encontrou seu ritmo. Sua filosofia de jogo bonito já ficou para trás e precisa ser reinventada. A Austrália deixou isso claro: o Brasil não é mais o Brasil. É outra coisa agora. Só Ancelotti pode descobrir o que é nos próximos anos”, escreveu o periódico.

Também em Madrid, o Marca concentrou sua análise no trabalho que Ancelotti ainda terá pela frente para encontrar uma identidade para a Seleção.

“Ancelotti ainda tem muito trabalho pela frente. Não basta simplesmente apresentar novos jogadores - oito no total neste período de treinos. Eles precisam desenvolver um estilo de jogo coeso. O italiano está trabalhando nisso, mas, por enquanto, o Brasil continua o mesmo da Copa do Mundo: uma equipe que carece tanto de habilidade futebolística quanto de coesão. Evitaram a derrota, sim. No último lance da partida, em uma bola parada. O 'soldado' Rayan salvou seu general. Mas isso não mascara todo o resto”, destacou o jornal espanhol.

A publicação portuguesa A Bola também destacou as dificuldades apresentadas pela equipe no primeiro compromisso depois do Mundial e ressaltou que, apesar da reformulação, o Brasil ainda não conseguiu apresentar em campo a mudança esperada.

“Um Brasil renovado desenhado por Carlo Ancelotti após o Mundial, mas ainda assim com dificuldades. (...) O Brasil deixou uma imagem pálida do que pretende com o novo ciclo tendo em vista o Mundial 2030”, apontou o periódico português.