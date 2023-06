Brasil oscila demais e perde do Canadá na Liga das Nações

Em sua pior apresentação nesta Liga das Nações, a seleção brasileira feminina de vôlei foi surpreendida pelo modesto time do Canadá pelo placar de 3 sets 2, com parciais de 28/30, 25/22, 23/25, 25/21 e 17/15, nesta quinta-feira, em Bangcoc, na Tailândia. Longe de ser uma equipe tradicional do vôlei mundial, o Canadá costuma ser freguês do Brasil tanto no feminino quanto no masculino.



No entanto, o time comandado pelo técnico José Roberto Guimarães caiu diante dos próprios erros ao longo dos cinco sets. Foram 29 pontos cedidos ao rival somente por causa de falhas brasileiras. A seleção canadense também brilhou na defesa, com surpreendentes 21 pontos de bloqueio, contra 13 do Brasil.