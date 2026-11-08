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Brasil perde para Coreia do Norte por 6 a 0 e termina Copa do Mundo Sub-17 em quarto lugar

Seleção brasileira repete a campanha de 2025 e fica fora do pódio pelo segundo ano consecutivo; norte-coreanas conquistam o bronze no Marrocos

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 14:22

Brasil termina Mundial Sub-17 em quarto lugar após derrota para a Coreia do Norte
Brasil termina Mundial Sub-17 em quarto lugar após derrota para a Coreia do Norte Crédito: Divulgação/Fabio Souza/CBF

A seleção brasileira feminina Sub-17 terminou a Copa do Mundo da categoria na quarta colocação pelo segundo ano consecutivo. Neste sábado (7), o Brasil foi derrotado pela Coreia do Norte por 6 a 0, na disputa pela medalha de bronze, no Complexo Mohammed VI, em Rabat, no Marrocos. Com o resultado, as norte-coreanas, tetracampeãs mundiais, ficaram com o terceiro lugar.

Em 2025, o Brasil também encerrou o Mundial na quarta posição, até então sua melhor campanha na competição. Na ocasião, a equipe comandada por Rilany Silva perdeu a disputa pelo bronze para o México, nos pênaltis.

Brasil termina Mundial Sub-17 em quarto lugar após derrota para a Coreia do Norte

Seleção brasileira feminina Sub-17 ficou com a quarta colocação na Copa do Mundo disputada no Marrocos por Divulgação/Fabio Souza/CBF
Coreia do Norte venceu o Brasil por 6 a 0 e conquistou a medalha de bronze por Divulgação/Fabio Souza/CBF
Helena marca os dois gols da vitória brasileira nas quartas de final contra China da Copa do Mundo Sub-17 por Divulgação/Fabio Souza/CBF
Goleira Nathy defende duas cobranças de penalti nas quartas de final contra Polônia pela Copa do Mundo Sub-17 no Marrocos por Divulgação/Fabio Souza/CBF
Seleção brasileira encerrou a campanha com cinco vitórias, um empate e duas derrotas por Divulgação/Fabio Souza/CBF
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Seleção brasileira feminina Sub-17 ficou com a quarta colocação na Copa do Mundo disputada no Marrocos por Divulgação/Fabio Souza/CBF

Diante da Coreia do Norte, a seleção brasileira encontrou dificuldades desde os primeiros minutos. Com velocidade nos contra-ataques, as adversárias abriram o placar aos 11 minutos, com Kim Won Sim. Aos 43, Ri Ui Gyong ampliou a vantagem.

O domínio norte-coreano também apareceu nos números do primeiro tempo: enquanto as adversárias finalizaram 11 vezes, o Brasil não conseguiu acertar nenhuma finalização.

Na etapa final, a Coreia do Norte manteve o controle da partida. Ri Ye Rim marcou o terceiro gol aos 15 minutos. Dez minutos depois, Ri Ui Gyong voltou a balançar as redes, com um chute de fora da área.

A goleada foi completada na reta final. Yu Jong Hyang marcou aos 40 minutos, e Ri Kyong Im fez o sexto gol no minuto seguinte.

Campanha do Brasil na Copa do Mundo Sub-17

Fase de grupos

Brasil 6 x 2 Canadá

Brasil 3 x 3 Gana

Brasil 3 x 0 Noruega

Oitavas de final

Brasil 3 (8) x (7) 3 Polônia

Quartas de final

Brasil 2 x 1 China

Semifinal

Brasil 1 x 3 Nigéria

Disputa pelo terceiro lugar

Brasil 0 x 6 Coreia do Norte

Tags:

Cbf Futebol Feminino Seleção Sub-17

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