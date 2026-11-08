Brasil perde para Coreia do Norte por 6 a 0 e termina Copa do Mundo Sub-17 em quarto lugar

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Mariana Rios
Publicado em 8 de novembro de 2026 às 14:22
A seleção brasileira feminina Sub-17 terminou a Copa do Mundo da categoria na quarta colocação pelo segundo ano consecutivo. Neste sábado (7), o Brasil foi derrotado pela Coreia do Norte por 6 a 0, na disputa pela medalha de bronze, no Complexo Mohammed VI, em Rabat, no Marrocos. Com o resultado, as norte-coreanas, tetracampeãs mundiais, ficaram com o terceiro lugar.
Em 2025, o Brasil também encerrou o Mundial na quarta posição, até então sua melhor campanha na competição. Na ocasião, a equipe comandada por Rilany Silva perdeu a disputa pelo bronze para o México, nos pênaltis.
Brasil termina Mundial Sub-17 em quarto lugar após derrota para a Coreia do Norte
Diante da Coreia do Norte, a seleção brasileira encontrou dificuldades desde os primeiros minutos. Com velocidade nos contra-ataques, as adversárias abriram o placar aos 11 minutos, com Kim Won Sim. Aos 43, Ri Ui Gyong ampliou a vantagem.
O domínio norte-coreano também apareceu nos números do primeiro tempo: enquanto as adversárias finalizaram 11 vezes, o Brasil não conseguiu acertar nenhuma finalização.
Na etapa final, a Coreia do Norte manteve o controle da partida. Ri Ye Rim marcou o terceiro gol aos 15 minutos. Dez minutos depois, Ri Ui Gyong voltou a balançar as redes, com um chute de fora da área.
A goleada foi completada na reta final. Yu Jong Hyang marcou aos 40 minutos, e Ri Kyong Im fez o sexto gol no minuto seguinte.
Fase de grupos
Brasil 6 x 2 Canadá
Brasil 3 x 3 Gana
Brasil 3 x 0 Noruega
Oitavas de final
Brasil 3 (8) x (7) 3 Polônia
Quartas de final
Brasil 2 x 1 China
Semifinal
Brasil 1 x 3 Nigéria
Disputa pelo terceiro lugar
Brasil 0 x 6 Coreia do Norte