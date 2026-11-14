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Brasil reage após 'pane', mas perde para o Japão com gol no fim e confusão

Seleção de Carlo Ancelotti buscou o empate após sair em desvantagem por 2x0, mas sofreu gol aos 45 minutos e reclamou de faltas no lance decisivo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini
  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Giuliana Mancini

  • Estadão

Publicado em 14 de novembro de 2026 às 10:14

Brasil perdeu para o Japão
Brasil perdeu para o Japão Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

A Seleção Brasileira foi derrotada pelo Japão por 3x2 neste sábado (14), em amistoso disputado no Estádio Nacional de Singapura. Depois de sair atrás por dois gols ainda antes dos 20 minutos do primeiro tempo, o Brasil reagiu com duas belas finalizações de Vini Jr., mas sofreu o gol da derrota aos 45 minutos da etapa final, em um lance que provocou reclamações dos jogadores e da comissão técnica.

A partida terminou em confusão, com Raphinha e o técnico Carlo Ancelotti expulsos após protestarem contra a arbitragem. Os brasileiros reclamaram de três faltas em sequência no volante João Gomes no início da jogada que resultou no terceiro gol japonês.

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O próximo compromisso da Seleção será na terça-feira (17), contra Singapura, às 7h (horário de Brasília). O amistoso inédito encerra a participação brasileira nesta Data Fifa.

Japão aproveita erros e abre vantagem

O confronto prometia ser mais difícil do que os amistosos contra Austrália e Índia. O Japão já havia mostrado sua força diante do Brasil em encontros recentes, e a equipe comandada por Hajime Moriyasu, que trabalha com o grupo há oito anos, aproveitou os espaços deixados pela defesa brasileira.

Apesar de uma finalização perigosa de Estêvão logo aos seis minutos, o Brasil teve dificuldades para se organizar. A linha defensiva avançada e a falta de entrosamento facilitaram as investidas dos japoneses.

Aos 14 minutos, Doan aproveitou uma falha de Carlos Augusto e Gabriel Magalhães para deixar Kubo em boas condições de finalizar. O atacante recebeu livre e bateu no canto esquerdo de Pedro Morisco, abrindo o placar.

Quatro minutos depois, Nakamura recebeu sem marcação pela esquerda e acertou um chute colocado no canto direito para ampliar. Antes disso, Maeda já havia desperdiçado uma oportunidade clara, ao ficar cara a cara com o goleiro brasileiro.

O Brasil demorou a reagir e encontrou dificuldades para construir jogadas. Vini Jr., que não fazia uma boa partida tecnicamente, conseguiu diminuir aos 32 minutos com um golaço de fora da área. O camisa 7 acertou uma pancada no ângulo de Suzuki.

André Luiz quase empatou depois de arrancar desde a intermediária, mas parou em defesa do goleiro japonês. Raphinha, isolado no ataque, teve pouca participação e ainda reclamou de um pênalti não marcado, lance que também provocou protestos de Ancelotti.

Vini Jr. empata, mas Japão marca no fim

O segundo tempo começou mais equilibrado, com o Brasil melhor na marcação, mas ainda pouco presente no ataque. Ancelotti promoveu mudanças e colocou em campo o zagueiro Jonathan Jesus, do Cruzeiro, e o volante Marlon Gomes e o atacante Alisson Santana, ambos do Shakhtar Donetsk. Endrick também entrou na sequência, na vaga de Raphinha.

O Japão teve oportunidades em cobranças de falta próximas à área, mas não conseguiu superar a defesa brasileira pelo alto.

Aos 29 minutos, o Brasil chegou ao empate. Bruno Guimarães cobrou escanteio curto para Vini Jr., que acertou outro chute colocado de fora da área, desta vez no canto esquerdo de Suzuki.

O gol animou a Seleção, e Ancelotti aproveitou para colocar Vanderson e João Gomes em campo. A virada quase aconteceu aos 34 minutos, quando Endrick arriscou de longe e acertou o travessão.

Aos 45, porém, Sakamoto aproveitou uma sobra dentro da área brasileira e marcou o terceiro gol do Japão. Os jogadores do Brasil reclamaram de faltas no início da jogada, especialmente sobre João Gomes, e a confusão terminou com as expulsões de Raphinha e Ancelotti. A arbitragem validou o gol, confirmando a derrota brasileira por 3x2.

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