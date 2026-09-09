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Brasil será convocado hoje: veja onde assistir ao vivo à lista de Carlo Ancelotti

Técnico anuncia a lista nesta quarta-feira (9), às 15h, para os próximos amistosos do Brasil.

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 10:33

Ancelotti em entrevista coletiva
Ancelotti em entrevista coletiva Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

A convocação da Seleção Brasileira será realizada nesta quarta-feira (9), às 15h, e terá transmissão ao vivo pela CBF TV, no YouTube [assista no fim da matéria]. O técnico Carlo Ancelotti anunciará os 26 jogadores que iniciarão o novo ciclo da equipe após a Copa do Mundo.

A lista será a primeira de Ancelotti desde a eliminação do Brasil para a Noruega no Mundial. O treinador italiano prepara uma renovação no elenco e deve apresentar novidades entre os convocados para os três amistosos que a Seleção disputará na próxima Data Fifa.

10 promessas para a Seleção Brasileira

Estevão (19 anos, Chelsea) por Reprodução/Redes Sociais
Wesley (22 anos, Roma) por Reprodução
Andrey Santos (22 anos, Manchester United) por Divulgação/Manchester United
João Pedro (24 anos, Chelsea) por Reprodução/Redes Sociais
João Gomes (25 anos, Aston Villa) por Divulgação/Aston Villa
Kaio Jorge (24 anos, Cruzeiro) por Divulgação
Vitor Roque (21 anos, Palmeiras) por Reprodução/Instagram
Igor Jesus (25 anos, Nottingham Forest) por Divulgação
Kaiki Bruno (23 anos, Como) por Divulgação
Vitor Reis (20 anos, Manchester City) por Divulgação
1 de 10
Estevão (19 anos, Chelsea) por Reprodução/Redes Sociais

O Brasil enfrentará a Austrália duas vezes. O primeiro duelo está marcado para 25 de setembro, no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville. Quatro dias depois, as equipes voltam a se enfrentar, desta vez no Suncorp Stadium, em Brisbane.

Na sequência, a Seleção Brasileira terá um confronto inédito contra a Índia. A partida será disputada em 3 de outubro, no Salt Lake Stadium, em Calcutá. Será o primeiro encontro entre as equipes principais dos dois países.

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Futebol Seleção Brasileira Convocação

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