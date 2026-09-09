FUTEBOL

Brasil será convocado hoje: veja onde assistir ao vivo à lista de Carlo Ancelotti

Técnico anuncia a lista nesta quarta-feira (9), às 15h, para os próximos amistosos do Brasil.

Wendel de Novais

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 10:33

Ancelotti em entrevista coletiva Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

A convocação da Seleção Brasileira será realizada nesta quarta-feira (9), às 15h, e terá transmissão ao vivo pela CBF TV, no YouTube [assista no fim da matéria]. O técnico Carlo Ancelotti anunciará os 26 jogadores que iniciarão o novo ciclo da equipe após a Copa do Mundo.

A lista será a primeira de Ancelotti desde a eliminação do Brasil para a Noruega no Mundial. O treinador italiano prepara uma renovação no elenco e deve apresentar novidades entre os convocados para os três amistosos que a Seleção disputará na próxima Data Fifa.

10 promessas para a Seleção Brasileira 1 de 10

O Brasil enfrentará a Austrália duas vezes. O primeiro duelo está marcado para 25 de setembro, no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville. Quatro dias depois, as equipes voltam a se enfrentar, desta vez no Suncorp Stadium, em Brisbane.