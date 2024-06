Brasil sobe uma posição no ranking feminino da Fifa antes da Olimpíada de Paris-2024

O Brasil soma 1.948,87 pontos, logo atrás do Canadá, com 1 951,64, e à frente da Coreia do Norte, que soma 1.943,66. As três seleções subiram uma colocação cada diante da queda de três posições da Holanda, atual 11ª, com 1.936,12.