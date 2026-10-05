FUTURO DO FUTEBOL

Brasil tem três representantes entre os 25 finalistas de importante prêmio europeu

Rayan, Endrick e Estêvão estão entre os indicados ao Golden Boy

Pedro Carreiro

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 21:08

Rayan, Endrick e Estêvão estão entre os candidatos do prêmio Golden Boy Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

Endrick, Estêvão e Rayan estão entre os 25 finalistas do Golden Boy 2026. A lista foi divulgada nesta quarta-feira (5) pelo jornal italiano Tuttosport, responsável pela organização do prêmio que elege o melhor jogador sub-21 da última temporada.

Do trio brasileiro, Endrick e Estêvão foram revelados pelo Palmeiras. O primeiro, que chegou a ser convocado por Carlo Ancelotti para a última Copa do Mundo, teve passagem de destaque pelo Lyon e agora está novamente no Real Madrid. Estêvão, por sua vez, ganhou espaço no futebol europeu defendendo o Chelsea.

Rayan completa a lista de brasileiros na disputa. Revelado pelo Vasco, o atacante chamou a atenção pelo desempenho com a camisa do Bournemouth e também aparece entre os candidatos ao prêmio.

Os brasileiros terão pela frente nomes de destaque do futebol europeu. Um dos principais concorrentes é Pau Cubarsí, zagueiro do Barcelona e campeão mundial com a Espanha na Copa do Mundo de 2026 e eleito jogador revelação da comeptição. Outro jogador que aparece entre os favoritos é Warren Zaire-Emery, meio-campista do Paris Saint-Germain.

A cerimônia do Golden Boy 2026 será realizada em Veneza, na Itália, mas a organização ainda não definiu a data do evento. O atual vencedor é Désiré Doué, do PSG, que não aparece entre os finalistas desta edição.

Brasil já venceu duas vezes

O futebol brasileiro já conquistou o Golden Boy em duas oportunidades. A primeira foi em 2008, quando o meia Anderson, então jogador do Manchester United, foi escolhido como o melhor jogador sub-21.

No ano seguinte, Alexandre Pato levou o prêmio enquanto defendia o Milan. Agora, Endrick, Estêvão e Rayan tentam repetir o feito e dar ao Brasil o terceiro Golden Boy de sua história.

Veja os 25 finalistas do Golden Boy 2026