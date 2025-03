TUDO PRONTO

Brasil terá surpresa em duelo contra a Colômbia; veja a escalação

Seleção encara os colombianos nesta quinta-feira (20), no Mané Garrincha, em Brasília

A Seleção Brasileira está pronta para enfrentar a Colômbia, nesta quinta-feira (20), às 21h45, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, e deve ter pelo menos uma surpresa no duelo válido pela 13ª rodada da Eliminatória para a Copa do Mundo de 2026. >

O Brasil vive uma recuperação na eliminatória. O time ocupa a quinta colocação, com 18 pontos. A Colômbia aparece uma posição acima, com 19. Os rivais estão empatados com o Equador, que aparece em terceiro. O Uruguai, com 20 pontos, é o vice-líder, enquanto a Argentina tem 25 e lidera com folga. >