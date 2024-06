VÔLEI

Brasil vai pegar a Polônia por vaga na semi da Liga das Nações de vôlei masculino

Equipe do técnico Bernardinho terminou a fase preliminar na 7ª colocação

Depois de vencer apenas 6 das 12 partidas da fase classificatória da Liga das Nações e ficar com a penúltima vaga para as finais da competição, a seleção brasileira masculina de vôlei enfrenta nesta quinta-feira (27), às 15h, a atual campeã do torneio e dona da casa, a Polônia, em Lodz.