Brasil vence a Bulgária, mas se complica no Pré-Olímpico de Vôlei

Seleção brasileira comemora ponto sobre a Bulgária no Pré-Olímpico de vôlei. Crédito: Volleyball World/Divulgação

A seleção brasileira feminina de vôlei sofreu mais do que o esperado, mas venceu a Bulgária nesta terça-feira (19) por 3 sets a 2, com parciais de 25/13, 22/25, 27/29, 25/21 e 15/8, em Tóquio, pelo pré-olímpico. Apesar do triunfo, a equipe comandada pelo técnico José Roberto Guimarães não conta mais com aproveitamento de 100% na competição disputada em solo japonês.



O time brasileiro soma três vitórias em três jogos, mas perdeu a liderança da tabela. Isso porque a equipe nacional perdeu dois sets. Assim, não soma todos os pontos que poderia na vitória desta terça. O time exibe agora oito pontos, um ponto atrás da líder Turquia. O Japão também poderá superar o Brasil na tabela nesta rodada.

No Pré-Olímpico, somente os dois primeiros colocados da tabela conquistam a vaga nos Jogos de Paris-2024. Na competição, disputada em fase única, em formato de pontos corridos, o Brasil tem como principais justamente as equipes turca e japonesa.

Nesta terça, a seleção feminina saiu de quadra sem conseguir convencer, além de perder ponto na tabela. As brasileiras oscilaram demais no segundo e terceiro sets, quando sofreram a virada no placar. A reação veio na quarta parcial, forçando a disputa do tie-break.

A maior pontuadora da partida foi Gabi. A brasileira comandou a equipe com 26 pontos, equivalente a mais de um set inteiro. Thaisa contribuiu com 19 pontos. Pela Bulgária, que conta com um time em processo de renovação, o destaque individual foi Maria Yordanova, responsável por 16 pontos.