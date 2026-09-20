Brasil vence Argentina, conquista Sul-Americano e garante vaga nas Olimpíadas de 2028

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 20 de setembro de 2026 às 13:06
A Seleção Brasileira Masculina de Vôlei conquistou o título do Campeonato Sul-Americano neste domingo (20) e garantiu uma vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. O Brasil venceu a Argentina por 3 sets a 0, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.
As parciais da partida foram 25/20, 25/23 e 25/20. Com o resultado, a equipe comandada por Bernardinho encerrou a competição com uma campanha perfeita: foram cinco vitórias em cinco partidas, sem perder nenhum set.
O oposto Darlan foi um dos principais nomes da decisão. Ele marcou 23 pontos e teve participação importante ao longo da partida. Adriano também contribuiu para a vitória brasileira.
O confronto marcou a última rodada do Sul-Americano Masculino, disputado entre 15 e 20 de setembro. O campeão do torneio garantia a classificação antecipada para os Jogos de Los Angeles.
Com o título, o Brasil assegurou antecipadamente a presença no torneio olímpico de vôlei masculino de Los Angeles 2028. A competição continental também garantiu aos três primeiros colocados vagas no Mundial de 2027.