SELEÇÃO

Brasil vence Argentina por 3 a 1 com golaço de bicicleta em amistoso feminino

Luany, Geyse e Angelina marcaram no primeiro tempo, em Porto Alegre; Argentina descontou após o intervalo, e Vargas foi expulsa nos acréscimos

Mariana Rios

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 18:50

Angelina marcou o terceiro gol Crédito: Luciana Vermell/CBF

A Seleção Brasileira feminina venceu a Argentina por 3 a 1 neste sábado (10), no Beira-Rio, em Porto Alegre, em amistoso de preparação para a Copa do Mundo Feminina de 2027. Com três gols marcados ainda no primeiro tempo, o Brasil construiu a vantagem com uma atuação ofensiva, que teve direito a uma finalização de bicicleta de Geyse. Após o intervalo, porém, a equipe perdeu eficiência nas finalizações e sofreu um gol logo no início da etapa final.

A partida foi disputada sob o comando de Rodrigo Iglesias, auxiliar técnico de Arthur Elias. O treinador cumpriu suspensão pelo cartão vermelho recebido no amistoso contra os Estados Unidos, em junho, na Arena Castelão, em Fortaleza.

Seleção feminina vence a Argentina por 3x1 no Beira-Rio 1 de 3

Além de Arthur Elias, outros integrantes da delegação brasileira também cumpriram suspensão: a zagueira Tarciane, as atacantes Kerolin e Bia Zaneratto, o preparador físico Marcelo Rossetti e o preparador de goleiras Edson Junior.

Golaços garantem vantagem brasileira

O Brasil começou a partida pressionando e buscando o ataque. Logo aos três minutos, Duda Sampaio levou perigo em uma cobrança de falta, mas a goleira argentina Esponda conseguiu afastar a bola.

Com maior posse de bola, a Seleção ocupou o campo adversário durante boa parte do primeiro tempo. A Argentina também conseguiu criar situações de perigo, e, aos 19 minutos, a goleira Lorena precisou sair da meta para afastar uma ameaça.

O placar foi aberto aos 26 minutos, quando Luany acertou um chute no ângulo e marcou um golaço para o Brasil. Pouco depois, a Seleção ampliou. Após uma cobrança de escanteio, a bola sobrou para Geyse no meio da área. A atacante acertou uma bicicleta e mandou a bola para o canto do gol.

O terceiro gol saiu aos 45 minutos. Duda Sampaio fez um lançamento para Luany, que ajeitou a bola para Angelina finalizar com precisão e ampliar a vantagem brasileira antes do intervalo.

Estádios da Copa do Mundo feminina de 2027 no Brasil 1 de 8

Argentina desconta no segundo tempo

A Argentina diminuiu a diferença logo no início da etapa final. Maricel Pereyra recebeu a bola no meio da área e marcou para as visitantes.

Apesar de continuar buscando o ataque, o Brasil não conseguiu aproveitar as oportunidades criadas no segundo tempo para ampliar o placar. Já nos acréscimos, Vargas, camisa 5 da Argentina, foi expulsa após cometer uma falta em Clarinha, que havia entrado no lugar de Angelina.

Sem novas alterações no placar, a Seleção Brasileira confirmou a vitória por 3 a 1 no Beira-Rio.

Próximo compromisso

O amistoso faz parte da preparação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo Feminina de 2027. A equipe volta a enfrentar a Argentina na terça-feira (13), na Arena de Pernambuco, em Recife.

Ficha técnica

Jogo: Brasil 3 x 1 Argentina

Competição: amistoso feminino — Data Fifa

Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

Gols do Brasil: Luany, Geyse e Angelina

Gol da Argentina: Maricel Pereyra

Cartões amarelos: Duda Sampaio (Brasil); Maricel Pereyra e Ongaro (Argentina)

Cartão vermelho: Vargas (Argentina)

Técnico do Brasil: Rodrigo Iglesias