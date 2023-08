Brasil vence Colômbia e se mantém 100% no Sul-Americano de Vôlei

A seleção brasileira masculina de vôlei manteve, na segunda-feira (28), o desempenho 100% no Campeonato Sul-Americano, ao derrotar a Colômbia, por 3 sets a 0, com parciais de 25/15, 26/24 e 25/13), no Estádio Geraldão, no Recife.



Foi a terceira vitória consecutiva da equipe de Renan Dal Zotto, que só volta a jogar na quarta-feira diante da Argentina pela última rodada.



Renan colocou inicialmente em quadra: Bruninho, Alan Souza, Leal, Lucarelli, Judson, Flávio e Maique Reis. O primeiro set ratificou a superioridade brasileira com 25/15. O destaque foi Alan, com sete pontos (seis ataques e um bloqueio).