Brasil vence Peru e é campeão do Sul-Americano de vôlei

Apoiado por uma torcida apaixonada no Recife, o Brasil garantiu o título do Sul-Americano de vôlei feminino com uma rodada de antecedência. A conquista veio com uma vitória por 3 sets a 0 (25/14, 25/18 e 25/9) sobre o Peru, em duelo disputado na noite de terça-feira, no ginásio Geraldão, onde a experiente central Thaisa liderou as estatísticas brasileiras com 17 pontos - 13 de ataque, dois de bloqueio e dois de saque.



"Foi uma vitória importante, a equipe ganhou jogando bem e com muita energia positiva. A torcida foi muito calorosa e isso fez toda a diferença. Treinamos muito forte e estávamos com vontade de colocar para fora todo o nosso voleibol. Nosso jogo começou a fluir. Estou feliz com esse título, mas ainda temos um jogo importante contra a Colômbia. Queremos terminar bem esse Sul-Americano. E só temos que agradecer ao povo de Recife", disse Thaisa.