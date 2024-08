PARALIMPÍADA

Brasil vence Ruanda na estreia do vôlei sentado feminino em Paris 2024

Coube à seleção brasileira feminina de vôlei sentado realizar a primeiríssima partida do calendário da modalidade nos Jogos Paralímpicos de Paris. Nesta quinta-feira (29), o Brasil largou bem ao derrotar Ruanda por 3 sets a 0, com parciais de 25/13, 25/10 e 25/7, em apenas 55 minutos de partida. Desta forma, a equipe assume a liderança do Grupo B, que ainda tem Eslovênia e Canadá. As canadenses, aliás, serão as próximas adversárias do Brasil, no sábado (31), às 15h (horário de Brasília).