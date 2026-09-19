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Brasil x Argentina: onde assistir ao jogo de vôlei neste domingo (20)

Seleção masculina enfrenta a Argentina às 10h, no Maracanãzinho, em partida que vale o Sul-Americano e vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028

Mariana Rios

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 13:45

Atletas comemoram vitória sobre a Venezuela que confirmou a presença da seleção masculina no Mundial de 2027 Crédito: Dhavid Normando/Fotoclic/CBV

A seleção brasileira masculina de vôlei volta à quadra neste domingo (20), às 10h, para enfrentar a Argentina pela última rodada do Campeonato Sul-Americano. A partida será disputada no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, e vale o título da competição e uma vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

O Brasil chega ao confronto invicto e com quatro vitórias em quatro jogos. Neste sábado (19), a equipe comandada por Bernardinho venceu a Venezuela por 3 sets a 0, com parciais de 25/19, 25/14 e 25/19, e garantiu a classificação para o Mundial de 2027. O oposto Bryan foi o maior pontuador brasileiro, com 13 pontos.

Brasil x Argentina: quando é o jogo?

Data: domingo (20)

Horário: 10h

Local: Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Competição: Campeonato Sul-Americano masculino de vôlei

Adversário: Argentina

Onde assistir: Transmissão na TV Globo (TV aberta), sportv2 (TV por assinatura) e ge TV.

O duelo encerra a participação brasileira no Sul-Americano. Segundo a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), o jogo vale o título da competição e a vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

Brasil já está classificado para o Mundial

A vitória sobre a Venezuela também confirmou a presença da seleção masculina no Mundial de 2027. Com o resultado, o Brasil manteve a liderança e a invencibilidade no Sul-Americano.