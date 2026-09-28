Austrália x Brasil: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

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Pedro Carreiro
Publicado em 28 de setembro de 2026 às 16:51
Austrália e Brasil se enfrentam nesta terça-feira (29), às 7h (de Brasília), no Suncorp Stadium, em Brisbane, pelo segundo amistoso entre as seleções. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.
A partida entre Austrália e Brasil terá transmissão ao vivo por Globo, sportv, Globoplay e ge tv.
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A Austrália chega para o segundo amistoso depois de deixar escapar a vitória nos minutos finais do primeiro encontro. Os australianos venciam por 1x0 até o gol de cabeça de Rayan, que garantiu o empate para o Brasil. Apesar do resultado, a equipe ganhou confiança pela atuação competitiva diante da Seleção.
O técnico Tony Popovic aposta em uma equipe que mistura jogadores experientes e novos valores, dando espaço para jovens que podem ganhar experiência pensando nos próximos ciclos continentais e na Copa do Mundo. Para o segundo jogo entre as duas seleções, é esperado que os australianos entrem em campo com algumas mudanças.
O Brasil busca uma resposta depois do empate por 1x1 no primeiro amistoso contra a Austrália. A equipe comandada por Carlo Ancelotti deve ter até sete mudanças em relação à formação utilizada no primeiro jogo e foi testada pelo treinador com o esquema 4-3-3. Entre as novidades na equipe titular estão Otávio, Vanderson, Jair, Gabriel Magalhães e Mauro Júnior, enquanto jogadores como Marquinhos, Douglas Santos, Hugo Souza e Matheuzinho devem começar no banco.
No ataque, Vinicius Júnior e Raphinha devem permanecer entre os titulares. Rayan, autor do gol brasileiro no primeiro amistoso, ganha uma nova oportunidade, enquanto Raphinha atuará centralizado como falso 9. Gabriel Bontempo, do Santos, também aparece entre os jogadores testados para começar a partida. Ancelotti ainda utilizou nos treinamentos Andrey Santos, Breno Bidon e Martinelli, que podem ganhar minutos durante o segundo amistoso.
Austrália: Izzo; Herrington, Souttar, Circati e Behich; Metcalfe e O'Neill; Irankunda, Irvine e Eli Adams; Tete Yengi. Técnico: Tony Popovic.
Brasil: Otávio; Vanderson, Jair, Gabriel Magalhães e Mauro Júnior; Andrey Santos, Breno Bidon e Martinelli; Vini Jr., Rayan e Raphinha. Técnico: Carlo Ancelotti.