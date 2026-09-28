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Austrália x Brasil: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

As equipes se enfrentam nesta terça-feira (29), às 7h, no Suncorp Stadium, em Brisbane, na Austrália

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 16:51

Brasil x Austrália
Brasil x Austrália Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

Austrália e Brasil se enfrentam nesta terça-feira (29), às 7h (de Brasília), no Suncorp Stadium, em Brisbane, pelo segundo amistoso entre as seleções. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. 

Onde assistir Austrália x Brasil ao vivo

A partida entre Austrália e Brasil terá transmissão ao vivo por Globo, sportv, Globoplay e ge tv.

Confira a primeira lista de convocados da Seleção Brasileira para o ciclo da Copa do Mundo de 2030

Hugo Souza em treino do Corinthians por Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Pedro Morsico (Coritiba) por JP Pacheco/Coritiba
Otávio (Cruzeiro) por Marco Galvão / Cruzeiro
Vanderson (Mônaco) por Rafael Ribeiro/CBF
Mauro Júnior (PSV) por Divulgação/PSV
Matheuzinho (Corinthians) por Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Douglas Santos (Zenit) por Reprodução
Gabriel Magalhães (Arsenal)  por Lucas Figueiredo / CBF
Marquinhos (PSG) por Reprodução/ Getty Images
Luis Miguel Ferreira/Athletico-PR por Luis Miguel Ferreira/Athletico-PR
Jair (Nottingham Forest) por Divulgação (Nottingham Forest)
Vitor Reis (Manchester City) por Divulgação
Bruno Guimarães (Arsenal) por Bruno Guimarães
Breno Bidon (Corinthians)  por Rodrigo Coca/Corinthians
Martinelli em ação pelo Fluminense por LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
Danilo Santos (Botafogo) por Reprodução
Gabriel Bontenpo (Santos) por Raul Baretta/Santos
Douglas Luiz (Juventus) por RAFAEL RIBEIRO/CBF
Andrey Santos (Manchester United) por Divulgação/Manchester United
Endrick (Real Madrid)  por Divulgação
Vini Jr (Real Madrid)  por Rafael Ribeiro/CBF
Estêvão  (Chelsea)  por Reprodução/Redes Sociais
Pedro (Flamengo) por Gilvan de Souza / Flamengo
Samuel Lino (Flamengo) por Gilvan de Souza/Flamengo
Rayan (Bournemouth)  por Rafael Ribeiro/CBF
Raphinha (Barcelona) por Marc Graupera/FCBarcelona
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Hugo Souza em treino do Corinthians por Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Austrália

A Austrália chega para o segundo amistoso depois de deixar escapar a vitória nos minutos finais do primeiro encontro. Os australianos venciam por 1x0 até o gol de cabeça de Rayan, que garantiu o empate para o Brasil. Apesar do resultado, a equipe ganhou confiança pela atuação competitiva diante da Seleção.

O técnico Tony Popovic aposta em uma equipe que mistura jogadores experientes e novos valores, dando espaço para jovens que podem ganhar experiência pensando nos próximos ciclos continentais e na Copa do Mundo. Para o segundo jogo entre as duas seleções, é esperado que os australianos entrem em campo com algumas mudanças. 

Brasil

O Brasil busca uma resposta depois do empate por 1x1 no primeiro amistoso contra a Austrália. A equipe comandada por Carlo Ancelotti deve ter até sete mudanças em relação à formação utilizada no primeiro jogo e foi testada pelo treinador com o esquema 4-3-3. Entre as novidades na equipe titular estão Otávio, Vanderson, Jair, Gabriel Magalhães e Mauro Júnior, enquanto jogadores como Marquinhos, Douglas Santos, Hugo Souza e Matheuzinho devem começar no banco.

No ataque, Vinicius Júnior e Raphinha devem permanecer entre os titulares. Rayan, autor do gol brasileiro no primeiro amistoso, ganha uma nova oportunidade, enquanto Raphinha atuará centralizado como falso 9. Gabriel Bontempo, do Santos, também aparece entre os jogadores testados para começar a partida. Ancelotti ainda utilizou nos treinamentos Andrey Santos, Breno Bidon e Martinelli, que podem ganhar minutos durante o segundo amistoso.

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Prováveis escalações de Austrália x Brasil

Austrália: Izzo; Herrington, Souttar, Circati e Behich; Metcalfe e O'Neill; Irankunda, Irvine e Eli Adams; Tete Yengi. Técnico: Tony Popovic.

Brasil: Otávio; Vanderson, Jair, Gabriel Magalhães e Mauro Júnior; Andrey Santos, Breno Bidon e Martinelli; Vini Jr., Rayan e Raphinha. Técnico: Carlo Ancelotti.

Ficha do Jogo

  • Jogo: Austrália x Brasil
  • Campeonato: Amistoso Internacional
  • Rodada: Segundo amistoso
  • Data: Terça-feira, 29 de setembro de 2026
  • Horário: 7h (de Brasília)
  • Local: Suncorp Stadium, Brisbane - Austrália
  • Onde assistir: Globo, sportv, Globoplay e ge tv

Arbitragem

  • Árbitro: Yusuke Araki (Japão) 
  • Assistentes: Kota Watanabe e Kohe Ando (Japão) 
  • 4º árbitro: Ryo Tanimoto (Japão)

Tags:

Brasil Seleção Brasileira Austrália

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