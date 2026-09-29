Brasil x Austrália: veja os gols e melhores momentos da vitória da Seleção

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Pedro Carreiro
Publicado em 29 de setembro de 2026 às 10:28
O Brasil venceu a Austrália por 4x2 nesta terça-feira (29), em Brisbane, e conquistou a sua primeira vitória após a Copa do Mundo de 2026. Vanderson abriu o placar para Seleção, a Austrália foi buscar a virada com Circatti e Mcafee, mas a equipe de Ancelotti reagiu e garantiu a vitória com gols de Raphinha, Bruno Guimarães e Vini Jr. Veja os melhores momentos da partida e os gols do confronto.