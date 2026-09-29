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Brasil x Austrália: veja os gols e melhores momentos da vitória da Seleção

Seleção Brasileira venceu por 4x2

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 10:28

Austrália 2x4 Brasil
Austrália 2x4 Brasil Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

O Brasil venceu a Austrália por 4x2 nesta terça-feira (29), em Brisbane, e conquistou a sua primeira vitória após a Copa do Mundo de 2026. Vanderson abriu o placar para Seleção, a Austrália foi buscar a virada com Circatti e Mcafee, mas a equipe de Ancelotti reagiu e garantiu a vitória com gols de Raphinha, Bruno Guimarães e Vini Jr. Veja os melhores momentos da partida e os gols do confronto. 

Tags:

Brasil Seleção Brasileira Austrália

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