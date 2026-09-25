Brasil x Austrália: veja os gols e melhores momentos do empate da Seleção

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Pedro Carreiro
Publicado em 25 de setembro de 2026 às 09:48
Brasil x Austrália terminou empatado por 1x1 nesta sexta-feira (25), em Townsville, no primeiro compromisso da Seleção Brasileira após a Copa do Mundo de 2026. Irankunda abriu o placar para os donos da casa no segundo tempo, enquanto Rayan deixou tudo igual nos acréscimos. Veja os melhores momentos da partida e os gols do confronto.
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