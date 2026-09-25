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Brasil x Austrália: veja os gols e melhores momentos do empate da Seleção

Seleção Brasileira saiu atrás após golaço de Irankunda, mas Rayan marcou nos acréscimos e garantiu o empate por 1x1 em Townsville

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 09:48

Raphinha deu assistência para Rayan marcar o gol de empate da Seleção
Raphinha deu assistência para Rayan marcar o gol de empate da Seleção Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

Brasil x Austrália terminou empatado por 1x1 nesta sexta-feira (25), em Townsville, no primeiro compromisso da Seleção Brasileira após a Copa do Mundo de 2026. Irankunda abriu o placar para os donos da casa no segundo tempo, enquanto Rayan deixou tudo igual nos acréscimos. Veja os melhores momentos da partida e os gols do confronto.

Confira a primeira lista de convocados da Seleção Brasileira para o ciclo da Copa do Mundo de 2030

Hugo Souza em treino do Corinthians por Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Pedro Morsico (Coritiba) por JP Pacheco/Coritiba
Otávio (Cruzeiro) por Marco Galvão / Cruzeiro
Vanderson (Mônaco) por Rafael Ribeiro/CBF
Mauro Júnior (PSV) por Divulgação/PSV
Matheuzinho (Corinthians) por Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Douglas Santos (Zenit) por Reprodução
Gabriel Magalhães (Arsenal)  por Lucas Figueiredo / CBF
Marquinhos (PSG) por Reprodução/ Getty Images
Luis Miguel Ferreira/Athletico-PR por Luis Miguel Ferreira/Athletico-PR
Jair (Nottingham Forest) por Divulgação (Nottingham Forest)
Vitor Reis (Manchester City) por Divulgação
Bruno Guimarães (Arsenal) por Bruno Guimarães
Breno Bidon (Corinthians)  por Rodrigo Coca/Corinthians
Martinelli em ação pelo Fluminense por LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
Danilo Santos (Botafogo) por Reprodução
Gabriel Bontenpo (Santos) por Raul Baretta/Santos
Douglas Luiz (Juventus) por RAFAEL RIBEIRO/CBF
Andrey Santos (Manchester United) por Divulgação/Manchester United
Endrick (Real Madrid)  por Divulgação
Vini Jr (Real Madrid)  por Rafael Ribeiro/CBF
Estêvão  (Chelsea)  por Reprodução/Redes Sociais
Pedro (Flamengo) por Gilvan de Souza / Flamengo
Samuel Lino (Flamengo) por Gilvan de Souza/Flamengo
Rayan (Bournemouth)  por Rafael Ribeiro/CBF
Raphinha (Barcelona) por Marc Graupera/FCBarcelona
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Hugo Souza em treino do Corinthians por Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Tags:

Brasil Seleção Brasileira Austrália

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