PROGRAME-SE

Brasileirão de 2027 vai começar em 27 de janeiro e pausará para Copa Feminina; veja calendário

Temporada começa em 6 de janeiro, com a Copa do Brasil; pausa será de 41 dias no Brasileirão durante a Copa do Mundo Feminina

Mariana Rios

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 20:19

Taça da Copa do Mundo feminina Crédito: Divulgação/FIFA

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o calendário oficial do futebol brasileiro para 2027. A temporada começa em 6 de janeiro e inclui competições como a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, a Supercopa Rei e os torneios regionais. A programação também prevê uma pausa nas disputas durante a Copa do Mundo Feminina, em cumprimento às exigências da Fifa para os países-sede.

A Copa do Brasil será a primeira competição a entrar em campo. O torneio começa em 6 de janeiro e terá a final em 5 de dezembro, com a participação de 128 clubes. Os times da Série A entrarão diretamente na quinta fase, enquanto os campeões estaduais de 2026 que não disputarem a elite nacional começarão na segunda fase.

Estádios da Copa do Mundo feminina de 2027 no Brasil 1 de 8

O Campeonato Brasileiro da Série A terá início em 27 de janeiro, com a última rodada marcada para 1º de dezembro. Durante a temporada, a competição ficará 41 dias sem partidas por causa da Copa do Mundo Feminina.

Na Série B, a disputa começa em 20 de março e termina em 27 de novembro. Os playoffs que definirão o acesso estão previstos para os dias 23 e 27 de novembro.

A Supercopa Rei será disputada em 24 de janeiro, em jogo único entre os campeões do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. A partida ocorrerá três dias antes do início da Série A.

Já as copas regionais serão realizadas entre 24 de março e 13 de junho. O calendário inclui a Copa do Nordeste, a Copa Verde e a Copa Sul-Sudeste.

As Séries C e D também têm datas definidas. A terceira divisão começa em 4 de abril e termina em 31 de outubro. A quarta divisão terá início na mesma data, mas será encerrada mais cedo, em 12 de setembro.

Veja as datas do calendário do futebol brasileiro em 2027:

Copa do Brasil: 6 de janeiro a 5 de dezembro

Supercopa Rei: 24 de janeiro

Campeonato Brasileiro - Série A: 27 de janeiro a 1º de dezembro

Campeonato Brasileiro – Série B: 20 de março a 27 de novembro

Copas regionais (Nordeste, Verde e Sul-Sudeste): 24 de março a 13 de junho

Campeonato Brasileiro – Série C: 4 de abril a 31 de outubro