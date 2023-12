Brasileirão: entenda unificação dos títulos da Taça Brasil e Robertão; veja lista de campeões

O Palmeiras está muito perto de conquistar o Brasileirão deste ano. O time de Abel Ferreira só fica sem o troféu se perder para o Cruzeiro na última rodada, e Atlético-MG ou Flamengo vencerem tirando oito e 15 gols de saldo, respectivamente, algo improvável de acontecer. Esta poderá ser a 12ª conquista do clube alviverde na história da competição, a quarta na era dos pontos corridos e a oitava desde que o certame começou a ser disputado com a alcunha de Campeonato Brasileiro, em 1971.

A decisão da CBF para reconhecer os títulos da Taça Brasil e do Torneio Roberto Gomes Pedrosa, o Robertão, disputados entre 1959 e 1970, como legítimos títulos nacionais, atendeu a uma antiga reivindicação de alguns clubes. As agremiações encaminharam à entidade um dossiê no qual alegavam que aquelas competições representavam, na época em que foram disputadas, o mesmo que o atual Campeonato Brasileiro. Com o reconhecimento, o Atlético-MG deixou de ser o primeiro campeão nacional e o posto ficou com o Bahia.