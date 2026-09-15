DERROTA EM CASA

Brasileirão Feminino: Bahia perde para o Corinthians no primeiro jogo da semifinal

Mais de 5 mil torcedores estiveram na Arena Fonte Nova

Miro Palma

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 23:36

Bahia e Corinthians fizeram uma partida disputada Crédito: Letícia Martins/ EC Bahia

O Bahia lutou, mas acabou superado pelo Corinthians na noite desta terça-feira (15), no primeiro jogo da semifinal do Brasileirão Feminino. Com mais de 5 mil torcedores no estádio, o tricolor foi derrotado por 1x0, gol marcado pela atacante Jhonson aos 13 minutos da etapa inicial. Agora, as Mulheres de Aço precisarão vencer por dois gols de diferença no duelo de volta para avançar sem depender da disputa por pênaltis.

A próxima partida será na segunda-feira (21), às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo. Quem avançar vai pegar o vencedor do duelo entre São Paulo e Flamengo. Na ida, o time paulista venceu por 3x1 no Rio de Janeiro.

As Mulheres de Aço entraram em campo com o objetivo de confirmar o bom momento após eliminarem o Palmeiras nas quartas de final. Do outro lado, porém, a equipe alvinegra queria confirmar o favoritismo para seguir na luta pelo sétimo título consecutivo do campeonato.

Nos primeiros 10 minutos, o time visitante manteve a posse de bola e praticamente não deixou o tricolor passar do meio-campo. A equipe azul, vermelha e branca, por sua vez, buscava os contra-ataques em velocidade.

A pressão corintiana deu certo logo aos 13 minutos. Belén Aquino desarmou Raquel no campo de defesa tricolor e tocou rápido para Jhonson. A atacante entrou na área e chutou forte para abrir o placar na Fonte Nova.

O gol fez o time da casa acordar. Foram pelo menos duas oportunidades em sequência para igualar o placar. Primeiro, Cássia recebeu passe de Nicole e chutou para uma boa defesa da goleira rival. Depois, Dan cruzou na área e por muito pouco Raquel não finalizou.

Dali pra frente, o jogo seguiu sem muitas oportunidades, com os dois times tentando encontrar espaços. O duelo, no entanto, ficou mais truncado no meio-campo.

O Corinthians voltou a assustar aos 37 minutos, quando Vic Albuquerque arriscou de longe e a goleira Yanne pulou bonito para fazer uma boa defesa e espalmar pra fora. Em seguida, Gabi Zanotti tentou de bicicleta e também arrancou suspiros.

Na volta do intervalo, o técnico Felipe Freitas manteve a escalação inicial. Os primeiros minutos foram muito brigados, com faltas e reclamações dos dois lados. Aos 9, Roqueline invadiu a área e, na dividida com a rival Juliete, foi parar no chão. Apesar da reclamação das tricolores, a árbitra mandou o jogo seguir e não deu pênalti.

Depois de muito tentar, o Bahia enfim fez a goleira Nicole trabalhar. Raquel aproveitou a sobra após o escanteio e chutou para a defesa da goleira. Para tentar melhorar o desempenho da equipe, Felipe Freitas promoveu as entradas de Ju Oliveira e Dany Silva nos lugares de Ángela Gómez e Taty Sena, respectivamente.

Apoiado pela torcida, o Bahia aumentou o ritmo e quase empatou em cobrança de falta. Dany Silva surpreendeu e mandou direto para a meta, mas Juliete cortou de cabeça. Ela ainda teve outra chance praticamente do mesmo lugar, só que dessa vez a goleira defendeu.

A melhor chance do Bahia veio com Ju Oliveira, que mandou uma bomba de fora da área e acertou a trave alvinegra, arrancando um sonoro lamento da torcida nas arquibancadas. Antes, Maia Rodrigues, que tinha acabado de entrar, também desperdiçou uma boa oportunidade chutando pra fora.