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Brasileirão Feminino: São Paulo vende mais de 40 mil ingressos para a final

Título do Brasileirão Feminino será decidido neste sábado (3)

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 20:31

Tricolor Paulista venceu jogo de ida por 2 x 1 na Neo Química Arena
Tricolor Paulista venceu jogo de ida por 2 x 1 na Neo Química Arena Crédito: Divulgação/Rubens Chiri / São Paulo FC

A bola rola neste sábado (3), às 16h30, para o clássico entre São Paulo e Corinthians válido pelo jogo de volta do Campeonato Brasileiro Feminino. Após vitória no jogo de ida por 2 x 1 na Neo Química Arena, o Tricolor Paulista decide o título em casa e a torcida promete fazer bonito.

O clube anunciou, nesta sexta-feira (2), que mais de 40 mil ingressos foram vendidos para o duelo. A poucas horas do jogo, a final do Brasileirão Feminino de 2026 pode bater o recorde de público da categoria.

Veja como foi Bahia x Corinthians, pelo jogo de ida da semifinal do Brasileirão feminino

Bahia enfrentou Corinthians em meio a festa da torcida por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia enfrentou Corinthians em meio a festa da torcida por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia enfrentou Corinthians em meio a festa da torcida por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia enfrentou Corinthians em meio a festa da torcida por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia enfrentou Corinthians em meio a festa da torcida por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia enfrentou Corinthians em meio a festa da torcida por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia enfrentou Corinthians em meio a festa da torcida por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia enfrentou Corinthians em meio a festa da torcida por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia enfrentou Corinthians em meio a festa da torcida por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia enfrentou Corinthians em meio a festa da torcida por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia enfrentou Corinthians em meio a festa da torcida por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia enfrentou Corinthians em meio a festa da torcida por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia enfrentou Corinthians em meio a festa da torcida por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia enfrentou Corinthians em meio a festa da torcida por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia enfrentou Corinthians em meio a festa da torcida por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia enfrentou Corinthians em meio a festa da torcida por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 0x1 Corinthians - Jogo de ida da semifinal do Brasileirãp feminino por Letícia Martins/ECB
Bahia 0x1 Corinthians - Jogo de ida da semifinal do Brasileirãp feminino por Letícia Martins/ECB
Bahia 0x1 Corinthians - Jogo de ida da semifinal do Brasileirãp feminino por Letícia Martins/ECB
Bahia 0x1 Corinthians - Jogo de ida da semifinal do Brasileirãp feminino por Letícia Martins/ECB
Bahia 0x1 Corinthians - Jogo de ida da semifinal do Brasileirãp feminino por Letícia Martins/ECB
Bahia 0x1 Corinthians - Jogo de ida da semifinal do Brasileirãp feminino por Letícia Martins/ECB
Bahia 0x1 Corinthians - Jogo de ida da semifinal do Brasileirãp feminino por Letícia Martins/ECB
Bahia 0x1 Corinthians - Jogo de ida da semifinal do Brasileirãp feminino por Letícia Martins/ECB
Bahia 0x1 Corinthians - Jogo de ida da semifinal do Brasileirãp feminino por Letícia Martins/ECB
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Bahia 0x1 Corinthians - Jogo de ida da semifinal do Brasileirãp feminino por Letícia Martins/ECB
Bahia 0x1 Corinthians - Jogo de ida da semifinal do Brasileirãp feminino por Letícia Martins/ECB
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Bahia enfrentou Corinthians em meio a festa da torcida por Letícia Martins/EC Bahia

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal Correio.

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Brasileirão Futebol Feminino

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