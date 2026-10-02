CONTRA O CORINTHIAS

Brasileirão Feminino: São Paulo vende mais de 40 mil ingressos para a final

Título do Brasileirão Feminino será decidido neste sábado (3)

Metrópoles

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 20:31

Tricolor Paulista venceu jogo de ida por 2 x 1 na Neo Química Arena Crédito: Divulgação/Rubens Chiri / São Paulo FC

A bola rola neste sábado (3), às 16h30, para o clássico entre São Paulo e Corinthians válido pelo jogo de volta do Campeonato Brasileiro Feminino. Após vitória no jogo de ida por 2 x 1 na Neo Química Arena, o Tricolor Paulista decide o título em casa e a torcida promete fazer bonito.

O clube anunciou, nesta sexta-feira (2), que mais de 40 mil ingressos foram vendidos para o duelo. A poucas horas do jogo, a final do Brasileirão Feminino de 2026 pode bater o recorde de público da categoria.