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Brasileirão pode classificar até nove times para Libertadores de 2027; entenda

Cenário depende de uma combinação de títulos e posições na tabela do Campeonato Brasileiro

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 07:38

Taça da Libertadores
Taça da Libertadores Crédito: Reprodução

A disputa por vagas na Copa Libertadores de 2027 pode se estender até o nono colocado do Campeonato Brasileiro. A possibilidade depende de uma combinação de resultados nas finais da Libertadores, da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil, que pode ampliar o número de clubes classificados pelo torneio nacional, segundo informações do ge.

Pelas regras do Brasileirão desta temporada, o campeonato distribui cinco vagas para a Libertadores: quatro garantem classificação direta para a fase de grupos, enquanto a quinta leva às etapas preliminares. A Copa do Brasil também oferece dois lugares na competição continental, sendo um direto para a fase de grupos e outro para a segunda fase preliminar.

Confira o ranking dos times que mais pontuaram após sair atrás do placar no Brasileirão:

1º – Bahia: 22 pontos por Reprodução
2º – Fluminense: 17 pontos por Reprodução
3º – Vasco: 15 pontos por Reprodução
4º – Cruzeiro: 15 pontos por Reprodução
5º – Grêmio: 14 pontos por Reprodução
6º – Remo: 14 pontos por Reprodução
7º – Coritiba: 13 pontos por Reprodução
8º – Athletico-PR: 12 pontos por Reprodução
9º – Chapecoense: 11 pontos por Reprodução
10º – Mirassol: 9 pontos por Reprodução
11º – São Paulo: 9 pontos por Reprodução
12º – Botafogo: 7 pontos por Reprodução
13º – Flamengo: 6 pontos por Reprodução
14º – Palmeiras: 5 pontos por Reprodução
15º – Corinthians: 5 pontos por Reprodução
16º – Red Bull Bragantino: 4 pontos por Reprodução
17º – Atlético-MG: 4 pontos por Reprodução
18º – Santos: 4 pontos por Reprodução
19º – Vitória: 2 pontos por Reprodução
20º – Internacional: 2 pontos por Reprodução
1 de 20
1º – Bahia: 22 pontos por Reprodução

O cenário mais amplo, com até nove clubes brasileiros classificados a partir da tabela do Brasileirão, depende de uma combinação específica de campeões e posições na classificação. Para que o torneio alcance esse número de vagas, o Brasil precisa conquistar tanto a Libertadores quanto a Sul-Americana, além de haver uma configuração favorável envolvendo os classificados pela Copa do Brasil.

Um exemplo possível seria um dos três representantes brasileiros ainda na disputa da Libertadores — Flamengo, Palmeiras ou Fluminense — conquistar o título continental, enquanto o Atlético-MG venceria a Sul-Americana e terminaria o Brasileirão na sétima colocação. Nesse cenário hipotético, uma final da Copa do Brasil entre Palmeiras e Atlético-MG também influenciaria a distribuição das vagas.

As conquistas continentais garantem aos campeões um lugar na Libertadores de 2027, independentemente da posição no campeonato nacional. Quando os vencedores já estão classificados por meio do Brasileirão ou de outra competição, as vagas podem ser redistribuídas conforme o regulamento, ampliando o número de equipes beneficiadas pela tabela.

A definição, porém, depende de uma série de combinações entre os resultados das três competições. Ao todo, são consideradas 192 possibilidades envolvendo Libertadores, Sul-Americana e Copa do Brasil, e cada desfecho pode alterar a quantidade de vagas destinadas aos clubes do Brasileirão. Por isso, a possibilidade de um G-9 só será confirmada após a definição dos campeões e dos classificados pelas copas.

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Brasileirão Vagas Futebol Libertadores

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