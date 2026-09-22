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Brasileirão pode ter G-9 e classificar até nove clubes para a Libertadores

Títulos brasileiros nas competições continentais e a situação dos finalistas da Copa do Brasil podem ampliar o número de vagas

Carol Neves

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 12:52

Taça da Libertadores Crédito: Reprodução

O Campeonato Brasileiro pode classificar até nove clubes para a Libertadores de 2027. A formação de um G-9, porém, depende de uma combinação específica de resultados na própria competição nacional, na Libertadores, na Sul-Americana e na Copa do Brasil.

O regulamento deste ano reserva inicialmente cinco vagas pelo Brasileirão: quatro diretas para a fase de grupos e uma para as etapas preliminares. A Copa do Brasil oferece outras duas, destinadas ao campeão e ao vice.

Flamengo, Palmeiras e Fluminense seguem na disputa da Libertadores e atualmente aparecem dentro do G-5. Se um deles conquistar o torneio continental e permanecer entre os cinco primeiros, abrirá uma nova vaga direta pelo Brasileiro, transformando o G-5 em G-6.

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A quantidade pode aumentar conforme os resultados da Sul-Americana e da Copa do Brasil. Atlético-MG e Vasco disputam os dois torneios, enquanto Palmeiras e Grêmio também estão nas semifinais da competição nacional. O título da Sul-Americana garante presença direta na fase de grupos da Libertadores.

A Copa do Brasil passou a distribuir duas vagas neste ano. O campeão avança diretamente à fase de grupos, enquanto o vice entra na segunda fase preliminar. Se o vencedor já tiver classificação direta, o vice assume a vaga na fase de grupos e a destinada às preliminares migra para o Brasileirão. Caso os dois finalistas já estejam garantidos diretamente na Libertadores, ambas as vagas são transferidas à classificação da Série A.

A situação de Vasco e Grêmio também pode influenciar. Os dois lutam contra o rebaixamento, e o regulamento da Conmebol impede a participação na Libertadores de clubes que não estejam na primeira divisão nacional. Caso um deles obtenha a vaga pela Copa do Brasil, mas caia para a Série B, o lugar será repassado pelo Brasileirão.

O G-9 depende de títulos brasileiros tanto na Libertadores quanto na Sul-Americana. Um dos exemplos possíveis seria a conquista continental de Flamengo, Palmeiras ou Fluminense, seguida pelo título do Atlético-MG na Sul-Americana, com o clube mineiro terminando o Brasileiro na atual sétima colocação. Uma final entre Palmeiras e Atlético-MG na Copa do Brasil completaria a combinação necessária.