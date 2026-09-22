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Brasileirão pode ter G-9 e classificar até nove clubes para a Libertadores

Títulos brasileiros nas competições continentais e a situação dos finalistas da Copa do Brasil podem ampliar o número de vagas

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 12:52

Taça da Libertadores
Taça da Libertadores Crédito: Reprodução

O Campeonato Brasileiro pode classificar até nove clubes para a Libertadores de 2027. A formação de um G-9, porém, depende de uma combinação específica de resultados na própria competição nacional, na Libertadores, na Sul-Americana e na Copa do Brasil.

O regulamento deste ano reserva inicialmente cinco vagas pelo Brasileirão: quatro diretas para a fase de grupos e uma para as etapas preliminares. A Copa do Brasil oferece outras duas, destinadas ao campeão e ao vice.

Flamengo, Palmeiras e Fluminense seguem na disputa da Libertadores e atualmente aparecem dentro do G-5. Se um deles conquistar o torneio continental e permanecer entre os cinco primeiros, abrirá uma nova vaga direta pelo Brasileiro, transformando o G-5 em G-6.

Veja a lista dos maiores campeões da Copa Libertadores

Independiente (Argentina): 7 títulos  por Reprodução
Boca Juniors (Argentina): 6 títulos  por Reprodução
Peñarol (Uruguai): 5 títulos por Reprodução
Flamengo (Brasil): 4 títulos por Reprodução
River Palte (Argentina): 4 títulos por Reprodução
Estudiantes (Argentina): 4 títulos por Reprodução
Santos (Brasil): 3 títulos por Reprodução
Palmeiras (Brasil): 3 títulos por Reprodução
São Paulo (Brasil): 3 títulos por Reprodução
Grêmio: 3 títulos por Reprodução
Nacional (Uruguai): 3 títulos por Reprodução
Olimpia (Paraguai): 3 títulos por Reprodução
Atlético Nacional (Colômbia): 2 títulos  por Reprodução
Internacional (Brasil): 2 títulos  por Reprodução
Cruzeiro (Brasil): 2 títulos  por Reprodução
1 de 15
Independiente (Argentina): 7 títulos  por Reprodução

A quantidade pode aumentar conforme os resultados da Sul-Americana e da Copa do Brasil. Atlético-MG e Vasco disputam os dois torneios, enquanto Palmeiras e Grêmio também estão nas semifinais da competição nacional. O título da Sul-Americana garante presença direta na fase de grupos da Libertadores.

A Copa do Brasil passou a distribuir duas vagas neste ano. O campeão avança diretamente à fase de grupos, enquanto o vice entra na segunda fase preliminar. Se o vencedor já tiver classificação direta, o vice assume a vaga na fase de grupos e a destinada às preliminares migra para o Brasileirão. Caso os dois finalistas já estejam garantidos diretamente na Libertadores, ambas as vagas são transferidas à classificação da Série A.

A situação de Vasco e Grêmio também pode influenciar. Os dois lutam contra o rebaixamento, e o regulamento da Conmebol impede a participação na Libertadores de clubes que não estejam na primeira divisão nacional. Caso um deles obtenha a vaga pela Copa do Brasil, mas caia para a Série B, o lugar será repassado pelo Brasileirão.

O G-9 depende de títulos brasileiros tanto na Libertadores quanto na Sul-Americana. Um dos exemplos possíveis seria a conquista continental de Flamengo, Palmeiras ou Fluminense, seguida pelo título do Atlético-MG na Sul-Americana, com o clube mineiro terminando o Brasileiro na atual sétima colocação. Uma final entre Palmeiras e Atlético-MG na Copa do Brasil completaria a combinação necessária.

Nesse cenário, os sete primeiros colocados avançariam diretamente à fase de grupos, enquanto os dois seguintes disputariam as etapas preliminares. Ao todo, existem 192 combinações de resultados nas três competições eliminatórias capazes de alterar a distribuição das vagas para a Libertadores de 2027.

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