FUTEBOL

Brasileirão pode ter primeiro rebaixado nesta terça-feira (3); entenda

Equipe catarinense recebe o Mirassol na Arena Condá e precisa vencer para evitar a queda matemática

Wendel de Novais

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 10:16

Taça do Brasileirão Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

A Chapecoense pode ser o primeiro clube a ter o rebaixamento confirmado no Campeonato Brasileiro de 2026. Na noite desta terça-feira (3), a equipe catarinense recebe o Mirassol, às 19h30, na Arena Condá, pela 34ª rodada. Na lanterna, com 21 pontos, o time precisa vencer para evitar a queda matemática nesta rodada.

O cenário é especialmente complicado porque o Mirassol, adversário desta noite, ocupa a 16ª posição, com 37 pontos, e é o primeiro clube fora da zona de rebaixamento. Caso seja derrotada, a Chapecoense não terá mais possibilidade de alcançar o rival, mesmo que vença todas as partidas restantes. Isso porque, depois do confronto, restarão cinco jogos para a equipe, que poderá somar, no máximo, mais 15 pontos.

Confira o ranking dos times que mais pontuaram após sair atrás do placar no Brasileirão: 1 de 20

Um empate também pode selar o destino do time catarinense, mas a confirmação dependerá dos resultados da rodada. Nesse cenário, a Chapecoense chegaria aos 22 pontos e precisaria acompanhar o desempenho dos concorrentes diretos, especialmente o Grêmio, que também luta contra o rebaixamento.

A campanha da equipe até aqui ajuda a explicar a situação delicada. Em 32 partidas, foram apenas quatro vitórias, nove empates e 19 derrotas. O time marcou 32 gols, sendo do pior ataque da competição, e sofreu 66, número que representa a defesa mais vazada do campeonato.