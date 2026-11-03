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Brasileirão pode ter primeiro rebaixado nesta terça-feira (3); entenda

Equipe catarinense recebe o Mirassol na Arena Condá e precisa vencer para evitar a queda matemática

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 10:16

Taça do Brasileirão
Taça do Brasileirão Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

A Chapecoense pode ser o primeiro clube a ter o rebaixamento confirmado no Campeonato Brasileiro de 2026. Na noite desta terça-feira (3), a equipe catarinense recebe o Mirassol, às 19h30, na Arena Condá, pela 34ª rodada. Na lanterna, com 21 pontos, o time precisa vencer para evitar a queda matemática nesta rodada.

O cenário é especialmente complicado porque o Mirassol, adversário desta noite, ocupa a 16ª posição, com 37 pontos, e é o primeiro clube fora da zona de rebaixamento. Caso seja derrotada, a Chapecoense não terá mais possibilidade de alcançar o rival, mesmo que vença todas as partidas restantes. Isso porque, depois do confronto, restarão cinco jogos para a equipe, que poderá somar, no máximo, mais 15 pontos.

Confira o ranking dos times que mais pontuaram após sair atrás do placar no Brasileirão:

1º – Bahia: 22 pontos por Reprodução
2º – Fluminense: 17 pontos por Reprodução
3º – Vasco: 15 pontos por Reprodução
4º – Cruzeiro: 15 pontos por Reprodução
5º – Grêmio: 14 pontos por Reprodução
6º – Remo: 14 pontos por Reprodução
7º – Coritiba: 13 pontos por Reprodução
8º – Athletico-PR: 12 pontos por Reprodução
9º – Chapecoense: 11 pontos por Reprodução
10º – Mirassol: 9 pontos por Reprodução
11º – São Paulo: 9 pontos por Reprodução
12º – Botafogo: 7 pontos por Reprodução
13º – Flamengo: 6 pontos por Reprodução
14º – Palmeiras: 5 pontos por Reprodução
15º – Corinthians: 5 pontos por Reprodução
16º – Red Bull Bragantino: 4 pontos por Reprodução
17º – Atlético-MG: 4 pontos por Reprodução
18º – Santos: 4 pontos por Reprodução
19º – Vitória: 2 pontos por Reprodução
20º – Internacional: 2 pontos por Reprodução
1 de 20
1º – Bahia: 22 pontos por Reprodução

Um empate também pode selar o destino do time catarinense, mas a confirmação dependerá dos resultados da rodada. Nesse cenário, a Chapecoense chegaria aos 22 pontos e precisaria acompanhar o desempenho dos concorrentes diretos, especialmente o Grêmio, que também luta contra o rebaixamento.

A campanha da equipe até aqui ajuda a explicar a situação delicada. Em 32 partidas, foram apenas quatro vitórias, nove empates e 19 derrotas. O time marcou 32 gols, sendo do pior ataque da competição, e sofreu 66, número que representa a defesa mais vazada do campeonato.

Classificação fornecida por Sofascore

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Tags:

Brasileirão Rebaixamento

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